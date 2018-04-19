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渣打簽帳金融卡支援行動支付 即日上路

發稿時間：2018/04/19 10:44

最新更新：2018/04/19 10:44

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（中央社記者蔡怡杼台北19日電）渣打銀行今天表示，即日起，民眾可於Google Pay及Samsung Pay綁定渣打VISA簽帳金融卡，讓未持有信用卡的民眾亦能體驗並享受行動支付的便利性。

Samsung Pay於去年5月宣布開通行動支付服務，正式插旗台灣市場，開放花旗、渣打、上海、國泰世華、台北富邦、聯邦、台新、玉山、中國信託等信用卡持卡人綁定支付。

緊接著，Google Pay於去年6月在台上線，開放民眾綁定中國信託、渣打、上海、國泰世華、聯邦、第一、新光、台新、玉山、安泰、華南、匯豐等銀行信用卡。

今年1月Samsung Pay、Google Pay進一步擴大服務，開放支援簽帳金融卡，讓民眾可綁定中國信託銀行的簽帳金融卡。

繼中國信託後，渣打銀行宣布，自即日起，推出行動支付綁定渣打VISA簽帳金融卡服務，客戶於消費時，可使用Google Pay及Samsung Pay綁定渣打VISA簽帳金融卡。

渣打銀行近年積極推出多項數位金融服務，渣打於2017年3月起成為台灣市場首波信用卡支援國際三大行動支付的銀行，目前仍為唯一同時提供三大行動支付服務Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay的外商銀行，這次渣打簽帳金融卡再度支援Samsung Pay、Google Pay兩大國際行動支付，再居外商銀行之首。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，客戶對於新型態支付工具的接受度相當高，根據渣打銀行統計，截至今年3月底止的近一年交易資料顯示，渣打客戶使用行動支付消費的筆數與金額皆成長兩倍以上，成果相當優異。

為讓民眾體驗便利支付，渣打表示，民眾使用Google Pay及Samsung Pay綁定渣打VISA簽帳金融卡消費，不但可享原有每筆新增消費0.5%的現金回饋無上限優惠，即日起至7月31日止，不限金額消費3筆再享新台幣100元現金回饋好康。（編輯：蘇志宗）1070419

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