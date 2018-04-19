/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中選會史瓦濟蘭吳茂昆麻疹

跟蹤糾纏行為 政院擬最高可處3年徒刑

>rss

上班族夢幻工作首選公務員 網紅首度入榜

發稿時間：2018/04/19 11:11

最新更新：2018/04/19 11:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
根據1111人力銀行調家，上班族心目中的「夢幻工作」第一名是公務員，其次是工程師，而網紅部落客首度入榜就進入前三名。（中央社檔案照片）根據1111人力銀行調家，上班族心目中的「夢幻工作」第一名是公務員，其次是工程師，而網紅部落客首度入榜就進入前三名。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北19日電）台灣就業環境嚴峻，「穩定」成為上班族最重視的工作條件。根據1111人力銀行調家，上班族心目中的「夢幻工作」第一名是公務員，其次是工程師，而網紅部落客首度入榜就進入前三名。

1111人力銀行今天公布「上班族夢幻工作調查」，調查顯示，僅6.27%上班族對現職感到滿意。進一步詢問上班族心中夢幻工作，結果由公務員掄元（24.98%），其次是薪資相對高的工程師（16.83%）。另外網路世代崛起也讓部落客/網紅（15.67%）擠進名單，可以圓夢的民宿老闆（14.68%）與主廚（13.79%）分別名列第4、第5名。

進一步以性別交叉分析，男性最中意的夢幻工作第一名是工程師，女性則是公務員。成為夢幻職務的原因，以符合興趣嗜好（63.12%）為首選，其次是薪水/收入高（41.00%）、擁有相關專長（32.23%）、具專業性（27.66%）與工作穩定（24.89%）。進一步詢問夢幻職務的年收入，上班族認為，平均年薪要有新台幣106萬元，才符合夢幻工作的期待。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，公務員除了薪水收入穩定，還有許多福利，以同樣的年資、薪水來看，要達到百萬年薪雖可能要工作一段期間，但相對更多的年假與薪資福利與調薪制度，都比一般上班族更優異、更穩定，再加上國民旅遊卡、子女教育補助等補貼，相較之下讓公務人員的生活壓力比上班族小，其次還有許多無形的優惠，像是貸款利率、公務人員專屬的優惠方案，都讓公務人員的荷包更寬裕。

另外，工程師因為起薪高人一等，雖然近年來配股分紅不若從前，但科技業高薪徵才的新聞時有所聞，包括Google啟動智慧台灣計畫打造AI大軍，台積電祭出年領140萬元的優異薪酬吸引新進工程師，都讓工程師戴上新貴光環。

其次，在網路世代中，「網紅經濟」在全球快速竄紅，藉由IG、FB和YouTube，網路世代不斷刷朋友圈分享所見所聞，無論是創作型的影音內容，或是導購型的影音，都打破了傳統廣告高成本、大製作的框架，小人物不但可以PK大明星，還能以網路流量創造高收益，因此收入也令一般上班族稱羨。

李大華表示，擁有夢想才有前進的動力，但坐而言不如起而行。舉例來說，2成5的上班族工作首選為公務員，最好的方法就是透過國家考試；想當工程師要先進修理工相關背景。就算想當學歷不設限的網紅，也要具備靈活的思維觸類旁通，直播寫作才能言之有物。

為了解上班族心目中的夢幻工作，1111人力銀行設計「夢幻工作調查」，針對18歲以上求職會員進行網路問卷調查，調查時間4月3日到4月18日，隨機抽樣為1117份，信心水準95%，正負誤差值2.93個百分點。（編輯：蘇志宗）1070419

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP