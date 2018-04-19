上班族夢幻工作首選公務員 網紅首度入榜

根據1111人力銀行調家，上班族心目中的「夢幻工作」第一名是公務員，其次是工程師，而網紅部落客首度入榜就進入前三名。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北19日電）台灣就業環境嚴峻，「穩定」成為上班族最重視的工作條件。根據1111人力銀行調家，上班族心目中的「夢幻工作」第一名是公務員，其次是工程師，而網紅部落客首度入榜就進入前三名。



1111人力銀行今天公布「上班族夢幻工作調查」，調查顯示，僅6.27%上班族對現職感到滿意。進一步詢問上班族心中夢幻工作，結果由公務員掄元（24.98%），其次是薪資相對高的工程師（16.83%）。另外網路世代崛起也讓部落客/網紅（15.67%）擠進名單，可以圓夢的民宿老闆（14.68%）與主廚（13.79%）分別名列第4、第5名。



進一步以性別交叉分析，男性最中意的夢幻工作第一名是工程師，女性則是公務員。成為夢幻職務的原因，以符合興趣嗜好（63.12%）為首選，其次是薪水/收入高（41.00%）、擁有相關專長（32.23%）、具專業性（27.66%）與工作穩定（24.89%）。進一步詢問夢幻職務的年收入，上班族認為，平均年薪要有新台幣106萬元，才符合夢幻工作的期待。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，公務員除了薪水收入穩定，還有許多福利，以同樣的年資、薪水來看，要達到百萬年薪雖可能要工作一段期間，但相對更多的年假與薪資福利與調薪制度，都比一般上班族更優異、更穩定，再加上國民旅遊卡、子女教育補助等補貼，相較之下讓公務人員的生活壓力比上班族小，其次還有許多無形的優惠，像是貸款利率、公務人員專屬的優惠方案，都讓公務人員的荷包更寬裕。



另外，工程師因為起薪高人一等，雖然近年來配股分紅不若從前，但科技業高薪徵才的新聞時有所聞，包括Google啟動智慧台灣計畫打造AI大軍，台積電祭出年領140萬元的優異薪酬吸引新進工程師，都讓工程師戴上新貴光環。



其次，在網路世代中，「網紅經濟」在全球快速竄紅，藉由IG、FB和YouTube，網路世代不斷刷朋友圈分享所見所聞，無論是創作型的影音內容，或是導購型的影音，都打破了傳統廣告高成本、大製作的框架，小人物不但可以PK大明星，還能以網路流量創造高收益，因此收入也令一般上班族稱羨。



李大華表示，擁有夢想才有前進的動力，但坐而言不如起而行。舉例來說，2成5的上班族工作首選為公務員，最好的方法就是透過國家考試；想當工程師要先進修理工相關背景。就算想當學歷不設限的網紅，也要具備靈活的思維觸類旁通，直播寫作才能言之有物。



為了解上班族心目中的夢幻工作，1111人力銀行設計「夢幻工作調查」，針對18歲以上求職會員進行網路問卷調查，調查時間4月3日到4月18日，隨機抽樣為1117份，信心水準95%，正負誤差值2.93個百分點。（編輯：蘇志宗）1070419