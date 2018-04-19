/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中選會史瓦濟蘭吳茂昆麻疹
>rss

韓電視品牌65吋面板 傳考慮陸廠取代台廠

發稿時間：2018/04/19 13:11

最新更新：2018/04/19 13:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北19日電）IHS Markit資深研究總監謝勤益表示，南韓電視品牌廠商考慮採用中國大陸面板廠京東方10.5代廠生產的65吋電視面板，取代台灣面板廠的65吋面板。

謝勤益今天在「2018台灣顯示產業研討會」指出，若京東方10.5代廠生產65吋面板要取代台廠，前提是良率要好，但目前看來並不容易，所以短期內65吋面板仍可能供不應求。

他預期，京東方10.5代廠明年中量產規模提升，月投片量約10.2萬片玻璃基板，只做65吋一種尺寸，加上其他世代面板廠，產品包括43、49、65、75吋，讓京東方可望躍升為全球最大面板廠。

他評估，今年全球65吋電視需求約2千萬台，未來必須每年需求4千萬台以上，才能消化陸續興建的10.5代面板廠的產能。

他說，中國大陸的金融業對面板廠放款有緊縮跡象，加上供過於求壓力，因此有些中國大陸的10.5代廠第一期生產線建置後，可能會推遲第2期生產線，加上部分宣布建10.5代廠的廠商並未購買10.5代面板廠曝光機，也沒找玻璃基板廠商，仍停留在宣示的階段。

他認為，若京東方10.5代廠良率不佳，產能無法全面開出，短時間內65吋電視面板還可能供不應求。不過，時間拉長來看，依過去經驗，只要全球電視面板出貨比電視整機出貨多6%至7%，市場真的無力消化，就算是供過於求。

他透露，鴻海集團在廣州的10.5代面板廠照進度在走，預計2019年第4季量產，美國威斯康辛州的10.5代廠還要再等等。（編輯：黃國倫）1070419

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP