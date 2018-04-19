韓電視品牌65吋面板 傳考慮陸廠取代台廠

（中央社記者潘智義台北19日電）IHS Markit資深研究總監謝勤益表示，南韓電視品牌廠商考慮採用中國大陸面板廠京東方10.5代廠生產的65吋電視面板，取代台灣面板廠的65吋面板。



謝勤益今天在「2018台灣顯示產業研討會」指出，若京東方10.5代廠生產65吋面板要取代台廠，前提是良率要好，但目前看來並不容易，所以短期內65吋面板仍可能供不應求。



他預期，京東方10.5代廠明年中量產規模提升，月投片量約10.2萬片玻璃基板，只做65吋一種尺寸，加上其他世代面板廠，產品包括43、49、65、75吋，讓京東方可望躍升為全球最大面板廠。



他評估，今年全球65吋電視需求約2千萬台，未來必須每年需求4千萬台以上，才能消化陸續興建的10.5代面板廠的產能。



他說，中國大陸的金融業對面板廠放款有緊縮跡象，加上供過於求壓力，因此有些中國大陸的10.5代廠第一期生產線建置後，可能會推遲第2期生產線，加上部分宣布建10.5代廠的廠商並未購買10.5代面板廠曝光機，也沒找玻璃基板廠商，仍停留在宣示的階段。



他認為，若京東方10.5代廠良率不佳，產能無法全面開出，短時間內65吋電視面板還可能供不應求。不過，時間拉長來看，依過去經驗，只要全球電視面板出貨比電視整機出貨多6%至7%，市場真的無力消化，就算是供過於求。



他透露，鴻海集團在廣州的10.5代面板廠照進度在走，預計2019年第4季量產，美國威斯康辛州的10.5代廠還要再等等。（編輯：黃國倫）1070419