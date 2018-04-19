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遭美封殺 富比世：中興通訊恐聲請破產

發稿時間：2018/04/19 14:13

最新更新：2018/04/19 15:01

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美國政府宣布7年內禁止企業銷售零組件給中興通訊；富比世網站評論，中興通訊未來幾週恐怕就會聲請破產。圖為中興通訊深圳園區。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）美國政府宣布7年內禁止企業銷售零組件給中興通訊；富比世網站評論，中興通訊未來幾週恐怕就會聲請破產。圖為中興通訊深圳園區。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國政府16日宣布，7年內禁止企業銷售零組件給中國通訊設備製造商中興通訊（ZTE Corp）；富比世（Forbes）網站評論指出，中興通訊未來幾週恐怕就會聲請破產。

Atherton Research首席分析師Jean Baptiste Su在富比世的評論中寫道，中興通訊僅次華為，是中國第2大電信廠商，全球排名第4大，向世界各地的電信業者銷售網路基礎設備、安卓系統智慧型手機。

這篇評論指出，美國政府出口禁令有效切斷中興通訊的產品供應鏈，使其工廠與銷售活動停擺。中興通訊如果要重新設計所有產品，替代美國零組件，恐怕要花上好幾年的時間。

在此之下，中興通訊不只沒有產品可賣，還將錯失重要的5G網路轉換期；這家在香港與深圳股市兩地掛牌的上市公司，甚至在未來幾週內就會聲請破產。

Jean Baptiste Su表示，禁止銷售產品給中興通訊之後，美國企業也受到影響，包括提供中興通訊大部分智慧手機晶片的高通（Qualcomm）。

中興通訊遭封殺，華為顯然得利。不過總部設在深圳的華為，目前也受到美國政府以國安為由進行嚴格審查，也可能面臨與中興通訊一樣的命運。（譯者：林宏翰/核稿：劉淑琴）1070419

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