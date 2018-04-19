面板供過於求 專家：2至3年重組或關廠

（中央社記者潘智義台北19日電）IHS Markit資深研究總監謝勤益表示，2017年是近10年面板廠最好的一年，但2018年卻是面板廠壓力最大的一年，未來2至3年內，勢必透過合併重組或關廠來解決問題。



謝勤益今天在「2018台灣顯示產業研討會」指出，今年面板廠供過於求，可能在第2季即出現虧損壓力；未來面板業只能透過合併重組，或類似先前三星關閉7代線舊廠的方式改善。



他解釋，雖然供過於求，為避免陸廠搶走市占率，台廠寧可不降低產能利用率，主要有兩個原因，一是生產線在財報上的折舊攤提大致完畢，生產成本較低；二是維持產能利用率，以降低零組件成本。



他強調，中國大陸面板廠積極擴充產能，不只液晶顯示面板，連主動有機發光二極體（AMOLED）面板廠也同步擴充，面板產能不斷攀升，可望成為全球面板產能第一，2023年或2024年市占率將達55%。



他說，面板技術以韓國領先，但中國產能攀升，特別是今年可撓式AMOED面板需求不如預期，使南韓三星、樂金顯示器對AMOLED面板投資放緩，縱然南韓未來仍保持AMOLED面板領先局面，但與中國的差距縮小仍可預期。



他預期，2022年中國生產大尺寸面板將有19座面板廠，生產中小尺寸面板有20座面板廠。今年焦點先看京東方10.5代廠，以及中電集團兩座8.6代廠。



面對中國大陸競爭，他直言，中國大陸電視品牌TCL組裝好的65吋電視銷美每台只要628美元，但三星65吋電視銷美卻要1100美元，約差400多美元，電視降價促銷，面板也面臨降價壓力。（編輯：張良知）1070419