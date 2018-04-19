中再保去年獲利增逾8成 超乎預期

（中央社記者田裕斌台北19日電）國內唯一的本土再保險公司中再保今天召開法人說明會，總經理蔡伯龍表示，去年不但資本市場獲利大增，核保利潤也創下近年來新高，讓去年獲利年增逾8成，表現超乎內部預期。



中再保去年保費收入新台幣145.6億元，國內業務比重達9成，包括產險占63%、人身保險占26%，全年稅後純益13.89億元，年增81.44%，每股稅後純益(EPS)2.47元。



中再保去年資產報酬率(ROA)3.96%、股東權益報酬率(ROE)13.39%，創上市以來新高。中再保分析，投資收益8.5億元，核保利潤達12.3億元，成為獲利創高的兩大來源。



中再保董事會也通過，今年每股擬配發股利1.5元，包括現金股息1元、股票股利0.5元，是近5年首度有股票股利；蔡伯龍解釋，由於去年獲利超預期，出現發放股票股利的空間，為了發展國際業務，股票股利可有效提高資本適足率。



蔡伯龍指出，近年來歐美市場頻遭天災，造成再保險市場出現核保虧損。對中再保而言，是切入海外市場的好機會，目前國際業務僅占保費收入的10%左右，未來希望朝15%發展，主要成長來自於歐美國家的新業務收入，承保將以利潤為導向，不會為擴大業務規模而搶單。



在投資策略上，中再保目前現金部位高達176億元，占可運用資金的54.7%，財務本部副總經理鄭靜芬表示，未來將逐漸提高固定收益的部位，自目前占可運用資金比重的30.7%，提高到50%至60%；股票投資部位則維持在目前的10%至20%的水準。



由於中再保的業務內容也包括電廠的再保險，在政府近期極力發展風力發電下，蔡伯龍說，風機保險未來也是將爭取的業務之一，不過因為台灣有颱風問題，要如何在風險與利潤之間取得平衡，內部還需要再研究。（編輯：張良知）1070419