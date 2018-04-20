華銀與Fed簽署合意書 未遭罰款

（中央社記者韓婷婷台北20日電）華南金控今天發布重大訊息，旗下華南銀行去年6月底遭美國主管機關金檢，顯示在防制洗錢制度的管理及遵循不足，雙方並簽署合意書，並未遭到罰款。



華南金表示，華銀已與美國聯邦儲備理事會(Fed)簽署合意書，雙方合意針對紐約分行的防制洗錢制度提出改善計畫並落實執行，Fed在合意書中指出：「華南商業銀行已採取措施來降低銀行秘密保護法／防制洗錢的風險，並持續執行改善對紐約分行相關營運活動的督導及法令遵循計畫」。



華南金指出，合意書的簽署源起紐約分行去年6月30日接受美國聯邦儲備銀行(FRB)及紐約州金融服務署(DFS)聯合金融檢查，檢查結果顯示紐約分行在防制洗錢制度的管理與遵循顯有不足，須提升改善。



華銀在去年8月底接獲FRB與DFS的聯合金融檢查報告後，總行立即成立專案小組，委聘第三方專業顧問協助紐約分行進行改善工作，並依規畫時程陸續完成改善。



華銀強調，改善期間董事長吳當傑每季親赴紐約拜會美國監理機關，說明改善規畫及執行情形，宣示落實法令遵循與防制洗錢工作的決心，獲得主管機關肯定良好的溝通與積極的作為，回應華銀是朝正確的方向上努力。



華銀表示，面對海外金融機構監理日趨嚴格的趨勢，已將法令遵循作為公司治理核心要務，建立從上而下的防制洗錢及法令遵循架構，並強化總行對海外分行的督導。（編輯：張均懋）1070420