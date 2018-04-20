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華爾街日報：美中鬥法 科技業淪夾心餅乾

發稿時間：2018/04/20 08:26

最新更新：2018/04/20 08:26

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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）華府宣布禁止美企向中興通訊銷售零組件後，北京可能讓高通併購恩智浦卡關。華爾街日報指出，美中科技業相互依賴，雙方打起「科技戰」，並非你輸我贏這麼簡單。

美中近期頻繁出招，白宮才威脅對總值1500億美元的中國貨品加徵關稅，美國商務部就對中國電信設備大廠中興祭出制裁。北京也不甘示弱，揚言以「不利市場競爭」為由，擋下美國半導體大廠高通（Qualcomm）併購恩智浦半導體（NXP Semiconductors）。

報導指出，美中貿易摩擦加深，雙方你來我往，科技業慘遭池魚之殃，不只企業戰略規劃受阻，在美中兩大市場的生存也飽受威脅。

投顧公司「中國首創」董事長兼執行長傅成（Peter Fuhrman）說，中國很想秀肌肉，也確實能讓美國大型企業感受痛苦。他形容，美中科技交易及相互依賴30年來，現在是「最令人憂心的時刻」。

多年來，華府指控中國以不公平方式取得美國技術，不滿北京將美國企業擋在中國網路市場門外，北京則誓言捍衛一手培植的中國科技大廠。雙方互不相讓，使貿易鬥法成為一場多面向戰爭，許多地位舉足輕重的科技企業被迫捲入其中。

高通就是變成「夾心餅乾」的科技大廠之一。

高通對美國具有重要戰略價值，美國總統川普因此在3月擋下博通（Broadcom）開價1170億美元併購高通一案。川普當時提到，中國在5G行動網路等先進技術的實力愈來愈強，對美國構成「國安疑慮」。

但中國同時是高通的最大市場，貢獻高通將近2/3的營收。稱霸智慧型手機晶片市場的高通為求成長，想併購專精車用晶片的恩智浦，反壟斷審查能否過關，也得看北京的臉色。

報導說，美中科技業相互依賴，意味雙方打起「科技戰」，並非零和遊戲。美方制裁中興，高通就是受害的美國供應商之一，中興智慧型手機採用的作業系統Android也可能受波及，把開發Android的Google母公司Alphabet拖下水。（編輯：屈享平）1070420

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