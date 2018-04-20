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如興推牛仔褲原料標準化 二線廠買單

發稿時間：2018/04/20 12:53

最新更新：2018/04/20 12:53

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（中央社記者韋樞台北20日電）全球最大的牛仔褲製造商如興紡織董事長陳仕修表示，如興掀起的牛仔褲界革命「牛仔褲原料標準化」正從第二線牛仔褲品牌做起，如興採地方包圍中央策略，已有二線品牌下單。

如興今天受邀參加統一證券舉辦「2018春；獨領風潮投資論壇」。

陳仕修會前接受中央社獨家訪問時指出，今年初如興併購中和羊毛後，已經在執行由中和羊毛負責消費者、通路、品牌和貿易端的工作，如興與玖地集團仍專司製造，不過如興已掀起「牛仔褲原料標準化」的紡織界革命。

陳仕修表示，如興已與部分二線品牌客戶完成洽談，接受如興的「牛仔褲原料標準化」方式，並簽下保密協定；未來由如興提供一定款式和數量的牛仔布料供這些品牌選擇，對雙方都是節省成本與時間的利多方式，又不會影響消費者權益。

陳仕修說，這些二線品牌廠目前均已下單，所生產的牛仔褲預計明年第2季上市；待做出一定成效後，會有更多二線品牌廠願意採用這種方式，未來效益愈擴愈大之後，國際間一線大廠也將會嘗試接受這種新的採購和生產方式，這就是所謂的「地方包圍中央策略」。

陳仕修笑稱，今年可能又會有紡織界的人說他「小孩開大車」。但台灣的紡織界除了強大的製造能力之外，一定要朝更高附加價值的方式，例如強化消費者、品牌、通路和貿易等領域來增加台廠的獲利與價值。

由於如興去年財報仍呈虧損，今年首季財報表現如何？陳仕修僅說，第1季是傳統淡季，而且海外的柬埔寨廠正在放潑水節大假到4月25日止，但從5月起所有產能被訂單灌爆，生產端將一路旺到年底。

傳統紡織界的慣例是由品牌和通路下單成衣廠，但每家牛仔褲品牌都有不同的設計師和想法，布料和設計都不同，製造商得要準備非常多的布料和設備來因應這些品牌，但消費者根本不知道牛仔褲是如興所製造的。

如興規劃，在3年內完成自行設定的牛仔褲製造中期目標─「牛仔褲原料標準化」，也就是由如興逐季推出一定數量的不同價位、不同品質款式的牛仔布料，與貿易商和品牌設計師合作，至少讓各廠60%到70%的原料相同，如興不必再準備過多布款，也不必在機台上一直更換布料造成浪費，各方都有機會創造更大利潤。(編輯：趙蔚蘭)1070420

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