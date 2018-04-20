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台電節電活動 節電一度可獲0.6元獎勵金

發稿時間：2018/04/20 13:37

最新更新：2018/04/20 13:53

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台電公司20日舉辦「2018節電有你台電有禮活動起跑記者會」，請來藝人郭子乾（左4）助陣，台電董事長楊偉甫（右4）也到場鼓勵民眾參與節電活動，今年祭出總獎金及獎品近新台幣2600萬元。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年4月20日台電公司20日舉辦「2018節電有你台電有禮活動起跑記者會」，請來藝人郭子乾（左4）助陣，台電董事長楊偉甫（右4）也到場鼓勵民眾參與節電活動，今年祭出總獎金及獎品近新台幣2600萬元。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年4月20日

（中央社記者廖禹揚台北20日電）台電今年度節電活動開跑，祭出近2600萬元獎金及獎品，台電董事長楊偉甫今天表示，氣溫及空汙減煤要求都是影響今夏供電變數，台電積極開源同時，也希望各界一起節約用電。

台電公司今天舉辦「2018節電有你台電有禮活動起跑記者會」，宣布今年將發出新台幣近2600萬元獎金及獎品，鼓勵民眾節電。

楊偉甫受訪時說，台電今年也編列24億元預算，協助政府推動各縣市耗能燈具汰換，並導入智慧照明、能源管理系統等，算起來總獎金應該是20幾億。

楊偉甫指出，用電量不斷創新高，台電目前有幾部興建中新機組將上線，目標將今夏備轉容量率維持在6%以上，但氣溫高低及各界對中南部電廠減煤的要求都是夏季供電變數，除積極爭取原能會專家學者審查小組同意核二2號機再起動外，也希望各界一起節約用電。

台電今年擴大舉辦節電獎勵報名活動，只要用電較去年同期節電一度，可獲得0.6元獎勵金，如每期（2個月）獎勵金低於84元者，按84元計算；還可直接參與今年節電抽獎活動，只要今年7、8月當期電費單比去年同期節電2%就能抽獎。台電統計，目前已有近200萬戶響應，為去年的3.6倍。

台電提醒，若民眾尚未報名登錄，在6月30日前還有機會。

此外，台電為民眾、小商店設計「省電達人」等項目，民眾挑戰近2至3年連續節電，就有機會得到20萬元最大獎；高壓以上的企業用戶則可參與最高獎金30萬元的中小企業節電競賽及需量競價抽獎競賽。

台電並首度推出可集點享優惠的「電力即點」APP，內容包括節電知識題目與問卷，以及「電力尋寶」遊戲，只要回答問卷，或是在夏天用電高峰時，到APP推播的特定地點打卡，就可獲取點數，除可抽智慧型手機、LED電視，之後也將與環保署的「環保集點」結合，到超商賣場消費或是電費都可享折抵優惠。（編輯：蘇志宗）1070420

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