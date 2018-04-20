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台灣能源轉型 楊偉甫：台電面臨7大挑戰

發稿時間：2018/04/20 20:18

最新更新：2018/04/20 20:18

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（中央社記者朱則瑋台北20日電）政府提出能源轉型政策，台電公司董事長楊偉甫今天說，台電面臨7大挑戰，包括綠電優先併網、非核家園、天然氣占比提升、電業法要求切割出子公司等，正全力克服困難中。

現代財經基金會今天舉行新能源政策展望高層論壇，邀請台電公司董事長楊偉甫等人出席，由基金會董事長黃輝珍、副董事長李伸一主持，會後將整理建議內容，提供政府及立法院參考。

政府提出能源轉型政策，要求2025年達到非核家園目標，且再生能源發電比例20%，燃氣發電比50%，楊偉甫在會中發言時，提出台電面臨7大挑戰，包括綠電優先併網、非核家園落實、天然氣發電占比提升、法定義務增加備用供電容量及電力排碳係數、需大量電力建設、地方政府對空污減煤的要求、電業改革新要求。

楊偉甫表示，由於再生能源間歇性的特質，將影響供電可靠度，因此，台電提出強化電網韌性、增加備轉容量、預測風力與太陽能發電量的變化趨勢、加強併網措施等方式因應；非核家園落實部分，發電缺口得靠天然氣及再生能源替代，如何穩定供電是要克服的難題。

他進一步指出，2017年天然氣供氣量約1400萬公噸，2025年要達3270萬公噸，增加卸收、輸儲能量刻不容緩，除了中油公司規劃的第三接收站外，台電也投入建設，與台灣港務公司成立工作小組，將在台中港及基隆港建造2座接收站；至於法定要求備用供電容量率需達15%及電力排碳係數實績值不得超過前一期公告基準，會是重要挑戰，將全力配合政府達成目標。

楊偉甫說，能源轉型需要靠大量建設，台電公司已針對水利、再生能源及火力發電提出不少開發方案，其中火力發電部分，更多達18項，裝置容量高達1871.1萬瓩，但對財務絕對是一大負擔，財務規劃上台電面臨嚴峻挑戰。

燃煤發電部分，楊偉甫說，地方政府為了解決空污要求減煤，台電去年開始，依照空氣品質指標，主動執行降載減排措施，到13日止已降載多達587次，有效降低空氣污染的疑慮。

電業法修正後，要求台電公司1到2年內開放再生能源轉、直供，6到9年內轉型成控股母子公司，楊偉甫說，台電早在2007年開始，就已經進行相關配套措施，完成電能轉供及併網型直供營運規章，擬定作業須知，設計各類電費用計價查詢平台。

至於轉型成控股母子公司，輸配售電及發電業務等部門將獨立成子公司，楊偉甫坦言「難度不小」。他說，台電公司有約2萬7000名員工，還有工會組織，體制龐大，部門裡面有些負責投資花錢、有些負責賺錢，如何切割，並把員工妥善分配到哪些子公司，並將台電約新台幣1400億元負債，分割讓各部門分擔，都是難題。

楊偉甫指出，轉型成控股母子公司需在保障消費者權益，並維持供電穩定兩大前提下進行，不能因為轉型而影響，現在時間緊迫，每週都會召開會議討論，同時也會派同仁前往日本、美國取經，參考當地轉型經驗，國內則找像是中華電信等轉型成功的公司，並導入外部研究團隊協助，希望作出合理分配切割，及員工安置。（編輯：許雅靜）1070420

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