昇華否認虛假交易 自清事發在申請上櫃前

（中央社記者吳家豪台北20日電）上櫃文創股昇華娛樂遭檢舉涉掏空，今天遭檢調7路搜索；昇華晚間發布重大訊息表示，已配合調查，應無虛假交易，且此事件發生於申請上櫃前，對業務財務無重大影響。



檢調接獲檢舉指稱，昇華娛樂在民國102年間，資產疑似遭人以假交易手法，前後掏空約新台幣7000萬元，款項輾轉流入公司高層掌控的人頭公司。



台北地檢署為釐清案情，今天指揮調查局北部機動工作站，搜索昇華娛樂及涉案人住居所共7處地點，隨後以犯罪嫌疑人身分約談俞姓董事長、謝姓總經理，釐清是否涉及背信、稅捐稽徵法、公司法等罪。



昇華發布重大訊息說明，昇華在民國101年到103年間委託兩家廠商進行兩部戲劇「仙俠劍」、「天下女人心」拍攝製作相關作業，後其負責人據聞在民國105年開始至國稅局、調查局等相關單位告發謂其為虛設行號，與昇華為虛假交易。國稅局發函謂兩家進貨總金額為新台幣7000餘萬元，搜索票也以此認定。



昇華除了配合調查，提供合約、傳票、會計報表、存摺等資料供參，調查局也帶走認定的相關資料。



昇華強調，製作戲劇「仙俠劍」、「天下女人心」已經播映完畢，應無虛假交易情事，且為進貨交易，無虛增營業額的可能；此外，交易傳票與憑證（發票、驗收單）等均依照會計制度處理登帳，尚符合法令規定。



昇華表示，此事件發生於申請上櫃前，對業務財務無重大影響。



昇華於2016年3月9日上櫃，實收資本額新台幣3.18億元，主要業務為電視劇製作。2017年全年營收達3.87億元，年減約29%；營業損失2.25億元、稅前淨利3.67億元，皆較2016年由盈轉虧，去年每股虧損11.9元。（編輯：楊凱翔）1070420