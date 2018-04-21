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怎樣都抽不到虛擬寶物 擬要求業者資訊揭露

發稿時間：2018/04/21 12:25

最新更新：2018/04/21 12:25

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（中央社記者朱則瑋台北21日電）線上遊戲紛傳玩家花費鉅資都抽不到想要的虛擬寶物，經濟部官員今天表示，準備修改相關規定，要求手機遊戲中有關抽獎、扭蛋等活動，需適度揭露資訊，像中獎資訊、機率等。

日前一款線上遊戲推出時，有媒體報導，有玩家花費新台幣200萬元，仍抽不到想要的虛擬寶物；經濟部官員上午告訴中央社記者，已修訂線上遊戲定型化契約應記載及不得記載事項，避免之前有玩家玩手機遊戲，花百萬元依舊沒抽到喜歡的東西，目前已送到行政院消費者保護處審查，確認沒問題後才會通過實施。

此外，經濟部昨天公布修正遊戲軟體分級管理辦法部分條文，配合AR（虛擬實境）與VR（擴增實境）等新興遊戲軟體發展，相關遊戲軟體、遊戲場所相繼出爐，明確納入實境體感設備及實境體感類遊戲場域經營者，另明定實境體感應用服務業營業場所或機具設備應標示分級、安全須知及相關警語，並應於現場設置人員等事項。

經濟部工業局科長林青嶔接受中央社記者訪問時表示，現在有越來越多以AR、VR為號召的遊戲場所，過去沒管制，只能依電子遊戲機法管理，管制嚴格，遊戲軟體分級管理辦法修正後，工業局會成立新的行業代碼納管，不用再擔心警察臨檢等問題，有效保護產業發展。

另一方面，修正條文也保護兒童及少年接觸過於危險、暴力的遊戲；林青嶔說，假使業者違反分級辦法，可依兒童及少年福利與權益保障法等開罰，要求改正，近期會在北中南開說明會，向業者說明。

遊戲軟體加註警語部分，新增要求加註注意使用時間、避免沉迷、遊戲虛擬情節勿模仿或其他類似警語；以棋牌益智及娛樂為遊戲主要情節者，應標示不得利用遊戲賭博、從事違反法令或其他類似行為。（編輯：李明宗）1070421

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