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美點頭支持 世銀通過130億美元增資案

發稿時間：2018/04/22 09:25

最新更新：2018/04/22 09:25

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）世界銀行股東今天在美國支持一項改革方案下，通過「歷史性」130億美元增資案。此舉將增加中國股權，但隨之而來的改革也將對中國等中高所得國家限制貸款，並提高貸款成本。

法新社報導，世界銀行總裁金墉（Jim Yong Kim）表示，中國和任何中高所得國家都不會對貸款成本將攀升的前景感到高興，但他們之所以點頭同意是因為整體可借貸的資金增加。

增資案也提高中國等大型新興國家的股權和投票權。金墉表示，在歷經3年的艱困協商後，此舉是對世銀的「信任投票」。

金墉指出，即使全球金融危機已結束，但世銀仍被要求提供資金解決貧窮國家面臨一連串新的問題，像是氣候變遷、難民、傳染病和「對我們來說的一切新事物」。

世銀成員這次同意增資130億美元（約新台幣3848億元）中，其中75億美元將挹注世銀，另外55億美元挹注世銀的民間融資公司國際金融公司（International Finance Corporation）。

金墉表示，增資後，世銀每年平均貸放金額可以從2017年的600億美元，以及2018年預期的800億美元，提高至1000億美元，直到2030年止。

世銀股東可以在5年內上繳增資金額，還可以要求延期3年。上一次增資是在2010年，當時世銀獲挹注50億美元，國際金融公司則是2000萬美元。（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070422

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