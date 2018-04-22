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油價飆3年多新高 汽柴油23日起漲0.5元

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中油響應世界地球日 民眾早起排隊領樹苗

發稿時間：2018/04/22 10:56

最新更新：2018/04/22 11:36

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中油響應世界地球日，22日在全台100處加油站舉辦贈樹苗活動，預計推廣植栽2萬株，平均每座加油站贈送200株樹苗，吸引許多民眾持發票及廢電池排隊兌換。中央社記者吳翊寧攝　107年4月22日中油響應世界地球日，22日在全台100處加油站舉辦贈樹苗活動，預計推廣植栽2萬株，平均每座加油站贈送200株樹苗，吸引許多民眾持發票及廢電池排隊兌換。中央社記者吳翊寧攝　107年4月22日

（中央社記者陳政偉台北22日電）今天是世界地球日，中油舉辦贈樹苗活動，在全台100處的加油站，讓民眾持廢電池或是發票來兌換，贈與植栽2萬株。許多民眾特地早起排隊兌換苗木，踴躍響應環保愛地球的活動。

響應世界地球日，中油公司今天舉辦「植樹來中油，台灣好森活」活動預計推廣植栽2萬株，平均每座加油站贈送200株樹苗，每人可以領1株植物。

9點未到，已有早起的民眾陸續開始排隊。活動開始，有剛加完油的人，也有特地拿廢電池的民眾，或是一家大小共襄盛舉的，前來跟加油站人員兌換樹苗。

排在第1位的郭姓民眾表示，自己家住在萬華區，所以找到中油辦活動裡最靠近他的加油站。早上7點多就過來加油站，發現活動9點才開始，8點多才又折回來排隊。

郭先生說，自己是在臉書上看到分享的訊息，知道中油有這個活動，所以第一次參加。因為平常就有回收廢電池的習慣，覺得做環保又可以領到樹苗，是很有意義的活動。

中油汀洲路站的值班站長陳皇諭表示，兌換樹苗的方式有3種，第一為當日在指定加油站加油，持不限金額發票1張即可兌換，第二是自行收集不限金額當月發票5張，第三為收集廢電池5個。

陳皇諭說，活動在9點才開始，8點多就有民眾開始陸續排隊想要領取兌換，每年可以看到民眾相當踴躍。今年特地選擇容易栽培且較受民眾喜愛的苗木，包括袖珍椰子、絨葉鳳梨、長壽花、羅漢松及桂花等5種。

陳皇諭指出，汀洲路站本身也是綠建築的加油站，除建物本身多是使用綠建材，最大特色就是設有雨水回收系統，可以做廁所與站內清潔清掃使用，達到節能環保的目的。（編輯：林沂鋒）1070422

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