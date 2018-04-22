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媽祖啤酒罐疑現日本皇軍 台啤澄清：是宮徽

發稿時間：2018/04/22 21:33

最新更新：2018/04/22 22:17

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（中央社記者陳政偉台北22日電）台啤近日與大甲鎮瀾宮合作推出金牌啤酒大甲媽祖遶境限量罐，有民眾在網路上質疑，限量罐上圖騰像是日本皇軍，台啤特別回應，罐上人物帽子是鎮瀾宮宮徽，因太小所引發的誤會。

隨著遶境活動接進尾聲，有網友提出質疑，認為「金牌限量罐上的遶境圖騰疑似日本皇軍上身，有污辱大甲媽祖之嫌」。

對此，台灣啤酒公司表示，這次與大甲鎮瀾宮推出聯名限量罐，罐身相關元素都是取得廟方授權使用，遶境版紅色點狀圖騰為鎮瀾宮logo，並非日本國旗圖樣，也絕未污辱大甲媽祖。

台灣媽祖聯誼會秘書暨設計師詹茗任也回應，遶境隊伍的系列造型公仔近10年來也陸續使用於每年文化節多項廣宣圖像及延伸授權商品，從未造成誤解。

詹茗任說，這款金牌啤酒設計在上市前也有擲筊詢問媽祖意願，獲得媽祖聖筊同意才上市。對造成部份非熟悉媽祖文化的網友誤解，詹茗任表示，圖中小紅點是團隊鴨舌帽的鎮瀾宮宮徽，因印刷範圍太小所引發的誤會。

詹茗任認為，媽祖大愛恩澤，透過這樣的跨品牌整合行銷和設計讓更多人了解全球三大宗教慶典之一，也不失為一個很棒學習經驗，尊重各方意見。

這次引發爭議的金牌啤酒媽祖限量罐遶境版，發行數量僅佔另一款保庇款的一半，台啤則表示，原本遶境款規劃僅在中彰雲嘉，也就是大甲媽祖遶境所經的四個縣市上市，後來因為通路及信眾反應才更改為全台上架。

台啤指出，媽祖限量罐上市以來反應熱烈，今天更因罐身設計引發網友熱議，也算是一種另類的行銷方式。（編輯：楊凱翔）1070422

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