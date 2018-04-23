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貪腐侵蝕經濟成長 IMF揭櫫打貪新政策

發稿時間：2018/04/23 09:34

最新更新：2018/04/23 09:34

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天揭櫫打貪新政策，將所有成員國納入最新政策指引下，以系統性方式解決貪腐問題，以及貪腐對經濟成長的衝擊。

法新社報導，IMF更嚴格的新政策指引也將鎖定富裕國家未遏止行賄和洗錢，或者允許匿名企業所有權等方式，助長開發中國家的貪腐。

IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）在聲明中說：「我們知道貪腐傷害窮人、阻止經濟機會和社會流動，破壞對機構的信任，使社會失去凝聚力。」

「我們如今通過一項強化從事治理、處理貪腐的框架，目的在以系統性、強化、有效和坦率的方式，參與成員國。」

根據IMF，貪腐和欠佳的治理侵蝕經濟成長、造成不平等惡化。而最新的政策架構試圖確保IMF對所有成員國以相同標準要求。IMF坦承，過去並非總是做到這一點。

IMF在檢討已有20年歷史的政策架構後，總結表示，IMF在討論成員國貪腐問題時，有時以委婉方式表達，令地方官員不清楚IMF關切的焦點，而有了這項修正，新版良善治理框架將自7月1日起生效。

IMF分析顯示，貪腐指數下滑25級，可能導致國家年經濟成長減少達0.5個百分點，多年後將造成龐大的經濟損失。

拉加德在IMF和世界銀行（World Bank）春季年會上表示，董事會支持在成員國評估方式上採取「更積極」的作法。

拉加德說：「由於這是總體經濟議題，IMF絕對師出有名，尤其當我們在某個國家有專案計畫時。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1070423

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