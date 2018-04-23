調查：外商平均月薪57K 53%上班族曾遞履歷

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）外商薪水好，不少民眾曾嘗試進入，根據人力銀行調查，目前任職於外商的上班族平均月薪為新台幣5萬7729元，高出本土企業約1.9萬元。另外，高達5成3民眾曾向外商遞履歷。



1111人力銀行今天公布上班族前進外商意向調查，有5成3受訪上班族曾積極向外商公司遞出個人履歷。至於想進入外商工作的原因包含薪資高、優於勞動基準法的福利、開拓國際視野、有出國受訓機會及有外派機會。



調查發現，目前任職於外商企業的上班族平均月薪為新台幣5萬7729元，而在本土企業的平均月薪則是3萬8095元，兩者薪資相差高達1萬9634元，說明外商給薪優渥，極具吸才誘因。



另外，根據調查，在不考慮語言能力的前提下，更有高達9成8受訪者對於前進外商躍躍欲試，整體而言，受訪上班族期待進入外商後平均月薪能有5萬7064元。從性別交叉分析來看，想進入外商工作的女性意願略高於男性。



調查也指出，僅有極少數、2.25%的受訪者在不考慮語言能力下，也不願意進入外商工作，原因是配合國外時間或時差顛倒、擔心被裁員或撤台及加班現象普遍。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，外商企業規模遍布全球，需要能及時跟隨世界脈動的菁英人才，從業門檻不低，卻也願意提供相對豐厚的薪資待遇及員工福利，因此總能吸引大批求職者搶頭破，盼擠進外商窄門。



李大華建議，有心進入外商的上班族，客製化英語履歷是前進外商圈的第一步，顯示求職者對應徵職務的了解及對公司的重視；若是學生不妨在求學時期，透過實習或工讀機會卡位，甚至是參加外商企業所舉辦的專業競賽，亦是爭取被延攬的絕佳機會。



1111人力銀行上班族前進外商意願調查，以E-mail隨機抽樣方式寄送問卷至求職會員信箱，調查時間自2018年4月11日至4月20日，有效樣本數為1067份，信心水準95%，正負誤差值3.0個百分點。（編輯：張良知）1070423