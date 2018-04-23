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銀行行員用台灣Pay代繳稅款 財長：不適當

發稿時間：2018/04/23 11:52

最新更新：2018/04/23 11:52

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（中央社記者邱柏勝台北23日電）公股銀行行員為達績效，利用自己的「台灣Pay」代繳客戶稅款，時代力量立委徐永明認為造假，要求財金部會徹查。財金首長認為，此舉無違法，但確實「不適當」，會進一步徹查。

金管會推動「電子化支付5年倍增計畫」，目標在2020年前達成國人使用電子化支付比重占整體消費支付52%。財政部亦推動「公股事業金融科技研發成果整合平臺」，主導8大公股銀行、財金資訊及台灣行動支付公司共同推動「台灣Pay」行動支付，也是台灣在地的行動支付。

而為鼓勵民眾使用台灣Pay，8大公股銀行為達成政府目標，也訂下KPI積極配合。但徐永明指出，有彰銀行員為達績效，向客戶收取牌照稅稅款，再用自己的台灣Pay代繳，比率高達6成；且也發現有台銀行員在臉書上徵求代繳稅款，根本是為達成KPI而造假，質疑根本是違法，要求財金部會徹查。

徐永明更說，現在各家公股銀行針對使用台灣Pay繳稅的民眾，有提供現金回饋或抽獎活動，行員代繳後是否將現金回饋收到自己口袋？且行員的台灣Pay帳戶代繳許多人的稅款，若中獎該獎項又歸屬何人？

財政部長許虞哲坦言，不知道公股行庫有私下訂KPI，但行員為了達標代繳稅款「確實不適當」，會去了解狀況；金管會副主委鄭貞茂亦認為，行員為達KPI徵求代繳確實不適當，會進一步調查。

依據現行法令規定，以晶片金融卡透過網際網路轉帳繳稅採即時扣款方式，並不以納稅義務人本人名義持有的金融卡為限，意即可代繳他人稅款。因此行員用自己的台灣Pay代繳他人稅款並無違法問題，但金管會主委顧立雄日前表示，從推動電子支付來看，的確會有「不落實」的問題。（編輯：林沂鋒）1070423

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