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全台高溫 今天尖峰用電恐創今年最高

發稿時間：2018/04/23 12:17

最新更新：2018/04/23 12:17

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（中央社記者廖禹揚台北23日電）台電表示，由於全台高溫，已將今天預估最高用電量上修至3140萬瓩，若達預估值，將創今年用電量新高與歷年同期新高，備轉容量率跌破6%，亮供電警戒橘燈。

中央氣象局表示，今天高溫可達攝氏30度至33度，台電副中央調度監鄭有財表示，目前台北氣溫已達33度，台電也因應高溫上修今日預估最高用電量至3140萬瓩，較原本預估3100萬瓩上修40萬瓩，尖峰備轉容量率預估5.29%，亮供電警戒橘燈。

鄭有財說明，目前用電量3106萬瓩略高於原本預估量，目前預估最高用電量會出現在下午1至2時，由於全台天氣晴朗，太陽能供電應能在尖峰時段馳援，目前預估可發電達100萬瓩；風力部分由於沒有鋒面通過，挹注較少。

除正在進行檢修及環保限制機組外，大潭電廠7號機組部分故障，約影響供電量300萬瓩，鄭有財表示，故障的7-2號機目前正在進行葉片清洗工作，預估今晚可完成，今早預估供電能力時未予計入，備轉容量率5.29%也還在原本預估4月下旬約會在5%至6%的範圍中。

今年最高用電紀錄落在4月13日3106.8萬瓩，今天尖峰用電量若如預估衝上3140萬瓩，將同時創下今年新高及歷史4月用電新高。

截至4月22日，歷史4月用電前10高為2017年4月19日3107.2萬瓩，2018年4月13日3106.8萬瓩，2017年4月21日3098.8萬瓩，2017年4月20日3072.5萬瓩，2017年4月18日3072.3萬瓩，2018年4月12日3064.5萬瓩，2017年4月26日3041.8萬瓩，2016年4月26日3037.3萬瓩，2016年4月21日3033.2萬瓩，2017年4月17日3029萬瓩。（編輯：張均懋）1070423

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