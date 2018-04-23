中油電推油駁船首航 綠色航運新里程碑

（中央社記者程啟峰高雄23日電）中油與新加坡、越南業者聯手打造的兩艘電推油駁船今天在高雄港首航，投入港內船舶加油服務行列；中油董事長戴謙說，新船不僅開啟國內綠色航運新里程碑，也落實政府新南向政策。



「環保新動力，航向新世紀」中油電推油駁船首航典禮上午在高雄香蕉碼頭舉行，由戴謙主持，高雄地方人士、航運界代表到場觀禮並分批登船參觀。



這兩艘1999噸的電推油駁船「中油21號」及「中油22號」，每艘斥資新台幣3億6700多萬元，上午在高雄港香蕉碼頭首航，創國內500噸級以上船舶採用電力推進系統先河。



典禮上，台灣港務公司高雄分公司副總經理王派峰頒發首航紀念牌給戴謙。「中油21號」船長劉德平、「中油22號」船長莊啟明率船員代表獻新船模型船給戴謙，中油副總經理黃仁弘也授旗給兩名船長慶祝首航。



戴謙隨後並與新加坡駐台商務辦事處代表黃偉權、駐台北越南經濟文化辦事處代表陳維海及兩艘新船團隊同台慶賀新船首航。



這兩艘電推油駁船於2016年由新加坡船廠TRIYARDS MARINE SERVICE公司得標，去年7月在越南頭頓港命名下水，今年1月運抵高雄港。



中油指出，電推油駁船採發電機發電供應馬達帶動螺旋槳轉動，可減少29%的燃油消耗，換算每艘每年最大可減少313公噸二氧化碳（CO2）排放。船體採雙殼化構造，降低油料外漏污染風險，每艘新船擁有2700噸的儲油容量，可服務更大型國際商船。



戴謙表示，中油現有9艘傳統油駁船在國內各大商港為船舶服務加油，高雄港船舶加油量占全台5大國際商港總發油量63%，這兩艘電推油駁船在高雄港服役後，將成為綠色環保加油團隊，不僅節能減碳，對改善高雄港區空氣品質也有正面效益。



他又說，傳統油駁船的儲油容量1550公噸，這兩艘新船各有2700公噸並安裝質量流量計，可提供精確的計量，也可服務較大船舶。電推油駁船具加油量大且快速優勢，可提升高雄港運能及加油效率，縮短船舶加油及其停靠碼頭時間，有助提升航運經營績效。



戴謙指出，這兩艘電推油駁船集結台灣、新加坡、越南三方心血結晶，落實政府新南向政策，也展現中油布局海外的具體成果。



劉德平受訪則表示，電推油駁船發動起步時要循序漸進，無法像傳統油駁船那麼快一次到位，但電推油駁船更節能、安全，載油量為傳統油駁船近兩倍，整體效率仍勝於傳統油駁船。（編輯：張銘坤）1070423