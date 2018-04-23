求職早鳥有蟲吃 卡位短3個月起薪多7%

（中央社記者邱柏勝台北23日電）俗話說「早起的鳥兒有蟲吃」，同樣適用在找工作。根據104人力銀行調查，未領到畢業證書就開始找工作的「求職早鳥」，薪水會比一般社會新鮮人平均高出7%，且求職期短3個月。



根據104人力銀行的定義，「求職早鳥」指的是會在今年畢業或役畢的求職者，且在今年1月至3月曾經主動應徵正職工作的新鮮人。



為了解新鮮人提前求職是否有助於職涯，104人力銀行透過會員資料庫進行分析，鎖定2014年及2015年畢業或退役，且在畢業前已經主動應徵的2.7萬名早鳥，分析其第一份正職工作的平均月薪，結果發現，整體早鳥平均月薪約新台幣3.5萬元，較一般社會新鮮人高出2453元，溢價幅度7%。



而在四大產業中，以電子科技業早鳥月薪4.3萬元，高出一般新鮮人5153元，溢價幅度14%最多；傳統製造業、一般服務業、知識密集服務業早鳥月薪，則介於3.1萬元3.6萬元間，溢價幅度3%至10%之間。



104人力銀行資深副總經理陳嵩榮分析，部分電子科技大廠會在3月至4月校園徵才季先搶新鮮人，開出AI、大數據、軟硬體程式設計師、UI、UX、儲備幹部、國外業務、產品企劃等優質職缺，電子科技業早鳥月薪也相對較高。



此外，104人力銀行統計，求職早鳥畢業後平均2個月（61天）就找到第一份正職工作；比「畢業之後」才主動應徵的社會新鮮人平均花5個月（153天）才找到第一份正職工作，整整快了3個月。



對此，陳嵩榮建議新鮮人，畢業前就可以先利用空檔鎖定有興趣的產業與職缺，事前準備客製化履歷表，並在面試時展現積極的企圖心，不但能縮短畢業後的待業時間和壓力，企業也有更充裕的時間，找到理想人才。（編輯：楊玫寧）1070423