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LINE推299吃到飽 中華電台灣大老神在在

發稿時間：2018/04/23 20:32

最新更新：2018/04/23 20:32

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（中央社記者吳家豪台北23日電）LINE今天攜手遠傳推出月付新台幣299元起的4G上網吃到飽，挑動電信業敏感神經，中華電強調費率結構完整；台灣大表示資費多元化，能提供不同選擇。

在台擁有超過1900萬用戶的通訊軟體LINE今天與遠傳電信共同宣布，一站式電信服務LINE MOBILE將於4月24日上線，以不同傳輸速率推出月付299元、399元、499元等4G吃到飽資費方案，網內互打均免費；用戶從申辦、帳單查詢、繳費與客服等，都可透過LINE MOBILE官方帳號在線上完成。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕接受中央社記者採訪說，中華電信不便評論LINE MOBILE合作案，但他強調中華電信提供許多費率與價格，也有針對不同速率與流量的產品；至於LINE推出電信服務會否影響市場，還要再觀察。

陳明仕表示，中華電信的網路涵蓋率最廣、基地台最多，服務客群的滿意度高，對於不同客戶有不同需求，中華電信會盡力把產品做好，而且中華電信的費率也有完整結構，會因應市場狀況，提供讓客戶滿意的產品與服務。

台灣大表示，目前市場競爭激烈，台灣大資費非常多元化，有月付199元、299元、398元、499元、599元等，其中299元、499元是軍警公教資費，能提供消費者不同選擇。（編輯：鄭雪文）1070423

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