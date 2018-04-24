短線蘋概賣壓重 台股保守以對

（中央社記者韋樞台北24日電）蘋果遭到外資調降出貨預估，拖累蘋概三雄股價表現，台股上週起至今失守半年線和10700點，三大法人均賣超。法人表示，外資持續賣超期現貨，短線蘋概股賣壓沉重，盤勢應保守以對。



今晨收盤的歐股隨著貿易和地緣政治緊張情勢緩和而走高，英、德、法等國股市分別上漲0.25%到0.48%。



美股方面，由於美國國庫券殖利率不斷上揚令市場再次擔心，聯邦準備理事會(Fed)恐因此加快升息腳步，美股道瓊工業指數下挫14.25點或0.06%，以24448.69點作收；科技股那斯達克指數跌17.52點或0.25%，收7128.60點。



蘋概三雄大立光、台積電和鴻海從上週五起一路走跌，23日持續賣壓沉重，一路走低跌幅逾1%，大立光更下跌4.8%，收在最低點3255元，拖累大盤，跌破10700點整數關卡。



法人指出，上週五台股收盤跌破半年線，一旦指數無法止跌重返半年線之上時，有可能會再向下尋求年線支撐，屆時台股多頭時期的10800點以上反形成上檔壓力，投資人宜觀察蘋概三雄是否止跌反彈，以及美國大企業財報週的表現。



元大期貨表示，外資持續賣超現貨123.5億元，期貨淨多單減碼1041口至2萬9992口，水位跌破3萬口，突顯外資漸趨謹慎。



元大期貨認為，台股現貨跌破半年線位置，台指期也收長上影線黑K棒，半年線遭到摜破，收盤價來到3月6日以來新低，自4月12日以來累計下挫約280點；未來雖然貿易戰和政治風險暫緩，但短線蘋概股賣壓沉重，盤勢宜保守看待。(編輯：趙蔚蘭)1070424