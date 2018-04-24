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台積電大立光翻紅 台股跌幅收斂

發稿時間：2018/04/24 11:19

最新更新：2018/04/24 11:19

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（中央社記者韋樞台北24日電）台股連兩天收在半年線之下，今天仍開低重挫150點失守年線，盤中台積電和大立光翻紅，收斂台股跌幅，量能估近2000億元。法人指出，台股短中期均線走跌轉中空格局，宜保守看待。

上週台積電法說會對前景看法不佳，下修今年展望，台股上週指數重挫跌破半年線，短中期均線轉空，連續兩天收在半年線之下。

今天台股仍開低走低，早盤9時30分左右一度跌破年線10583.91點，為今年第二度跌破年線，最低下跌約157點，在10540點後跌幅逐步收斂在百點內，顯示指數在年線位置有撐，量能亦放大，估計大盤成交量近新台幣2000億元。

蘋概三雄台積電大立光翻紅。台積電黑翻紅回到226.5元平盤位置，最高227.5元，小漲0.44%，成交量約2.3萬張，還有4000餘張委買；大立光黑翻紅後平盤上震盪，最高3315元，上漲1.84%；鴻海走低，10時過後跌幅略收斂到約1.93%，股價在81.4元震盪。

其他類股方面，電子股仍領跌大盤，包括半導體、IC設計、封測、電子通路等族群表現不佳，跌幅較大；傳產股的生技和玻璃等類股跌幅亦重。

統一證券表示，台股上週在台積電法說負面訊息下，指數一口氣向下跌破半年線，除了造成10900點高檔平台套牢外，短中期均線如五日、十日、月線及季線均下彎走空。月線甚至向下交叉跌破季線，季線10900點處已成上檔壓力，加上半年線連續失守兩天下，形態已轉為中空格局，後續宜保守以待。（編輯：黃國倫）1070424

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