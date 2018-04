錸德接獲日本Japan Disc專業碟片訂單

錸德深耕光碟專業市場展實績,24日宣布接獲日本太陽誘電合作授權的廠商Japan Disc公司的代工及銷售合約,預計5月開始出貨,6月20日開始銷售,為3年以上的長約。圖左起Japan Disc技術開發長高岸吉和、業務總經理內藤峰。中央社記者韓婷婷攝 107年4月24日

(中央社記者韓婷婷台北24日電)錸德深耕光碟專業市場展實績,今天宣布接獲日本太陽誘電合作授權的廠商Japan Disc公司的代工及銷售合約,預計5月開始出貨,6月20日開始全球銷售,為3年以上的長約。



隨著雲端、社群網站興起,以及專業的銀行、醫療、政府機構等的資料儲存需求成長,特殊專業B2B儲存市場逐漸被重視,光碟廠錸德積極深耕專業市場,已接受由太陽誘電授權取得TY Code使用權的日本專業光碟品牌廠Japan Disc公司代工及銷售。



未來雙方合作的產品將以Legend with PRO的CD-R/DVD-R系列產品進行銷售,錸德將負責產品生產及除了日本市場外的海外市場銷售。隨著B2B專業碟片產品比重的拉高,將有助錸德毛利率及獲利的提升。



Japan Disc業務總經理內藤峰表示,Legend with PRO希望以品質取勝,不以產品價格競爭為取向,定位在高端市場的供應者為主,有信心1年內挑戰全球30%市占,明年50%,3年後目標75%,5年稱霸全球專業市場獨占地位。



內藤峰表示,專業用市場目前能滿足這塊市場的產品很難找到,門檻非常高,安定性跟穩定性是最重要的考量,並非取決於價格。預估日本市場每月市場需求約300萬左右,全球海外2000萬片的市場規模。產品價格高於一般市售產品價格的2到3倍。



內藤峰強調,會選擇錸德為合作夥伴主要是錸德在品質上的製程技術的堅持跟解決問題的能力深獲信賴。放眼全球,日本以外有能力複刻日本製太陽誘電品質的碟片廠,僅有台灣的錸德。



Japan Disc公司成立於2016年,由一群從太陽誘電株式會社、SONY、Sailor萬年筆株式會社等企業,且在光碟技術累積多年經驗的退休專家所成立。



其中,Japan Disc公司研發部長高岸吉和(Yoshikazu Takagishi)是當年太陽誘電CD技術的開創者之一,是Legend with PRO維持太陽誘電日本製水準的靈魂人物。(編輯:楊凱翔)1070424