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廢菸品健康捐成案 超過萬人附議

發稿時間：2018/04/24 18:55

最新更新：2018/04/24 18:55

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（中央社記者陳政偉台北24日電）去年6月菸稅調漲20元後，菸品均價每包漲到新台幣100元左右，癮君子多所抱怨，有民眾在國發會提點子平台提案，建議廢除菸品健康福利捐，日前成案，已超過萬人附議。

提案指出，從租稅公平與現代國家正常稅賦制度的角度來看，「捐」的存在是相當落伍且易造成弊端的制度。回顧臺灣半個多世紀以來的租稅制度，也有各種名目的「捐」，例如：教育捐、勞軍捐、國防捐等。原因在於捐之於稅，本來性質上就具有「附加性」與「臨時性」，並不符合憲法第19條的租稅法定主義原則。

署名為台灣吸菸者權益促進會的提議者，3月在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」提案，建議「廢除菸品健康福利捐，回歸現代國家正常稅制」。提案在4月21日超過5000人成案，主責機關需在6月21日前回應，目前附議人數甚至超過一萬人，顯見民眾對這個議題相當關注度。

提案者認為，台灣從2002年起開始針對各類菸品徵收菸品健康福利捐，但菸捐的租稅法定位階模糊以及補助浮濫、不夠公開透明等問題，使得長期以來菸捐的相關議題一直為人所詬病。

提案者說，政府應落實關於租稅正義的改革方案，修改菸害防制法第4條，全面廢除菸品健康福利捐的徵收，以符合國庫統籌統支的現代國家正常稅制。

提案者解釋，菸品健康福利捐的徵收，依據的是菸害防制法第4條，用途乍看之下似乎包山包海，功能十足，但實際上補助浮濫離譜，連國小學童齲齒防治、全國孕婦羊膜穿刺檢測、特定政黨候選人選舉文宣，以及所羅門群島的生產計劃也在補助之列。

提案者指出，之所以會有這麼多與「菸害防制」無關的用途，而後又引發種種弊端，完全是制度不良所導致。政府應依法徵稅，依據的應該是稅法，而不是菸害防制法。

提案者重申，政府的租稅改革政策措施應符合租稅正義，廢除菸品健康福利捐的徵收有其正當性。

目前菸品健康福利捐為每包菸20元，菸稅則為每包31.8元。（編輯：鄭雪文）1070424

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