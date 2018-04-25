台股震盪有壓 投顧：10500點關卡見支撐

（中央社記者江明晏台北25日電）台股近期震盪下挫，投顧預估，10500點關卡將為短線主要支撐，極短線指數約在10500至10800點間，另一投顧認為，個股若無基本面支撐，近期股價將頗有壓力，投資人要有風險意識。



台股今天開盤跌37.67點，加權股價指數為10541.83點，成交金額新台幣24.02億元。



日盛投顧認為，台股24日指數回測年線10583點附近位置，短線已漸漸接近2月21日大漲的向上跳空缺口附近，由於年線仍上揚中，仍有機會發揮支撐作用，然而半年線已從支撐轉為壓力，未來10800點附近將較有壓。



日盛投顧進一步指出，由於年線附近尚得反覆測試，預估10500點整數關卡將為短線主要支撐，極短線指數約在10500至10800點間，因量能放大，表示買盤偏向低接，而不願拉抬，因此操作上宜拉長時間才易見到獲利。



華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者訪問表示，牽動台股接下來的3大關鍵分別為美股走勢、營所稅影響、新台幣匯率；他進一步說，美國企業陸續公布財報，預期表現不錯，但是否能反映在美股走勢上還要進一步觀察，而今年1月因投機行情走揚的個股，近期面臨財報成果檢驗，如果沒有展現足夠的基本面，近期股價將頗有壓力，投資人也要有風險意識。



國泰證券期貨研究部指出，3月全球製造業指數持續維持下滑趨勢，製造業指數在去年12月見到高點後，目前已經連續3個月下滑，而過往第2季本來就是產業淡季，因此，製造業指數要出現回升有困難，且新訂單指數仍下滑，但庫存水位維持高檔，後續會不會有去化庫存的問題需持續觀察。



技術面來看，國泰證券期貨研究部認為，半年線在近期宣告失守後，目前已經連續3個交易日無法有效站穩，由於半年線附近曾經出現二次利空測底的下影線，屬於多空觀察重心，加上目前已遠低於半年線，因此近期若大盤無法有效再度站回半年線之上，操作上宜採取相對保守態度。



另外，國泰證券期貨研究部觀察，中美經濟角力戰持續進行中，近期國際經濟預測機構已經看到這問題，紛紛提出警告，因此，後續全球經濟成長恐有下修的風險。（編輯：黃國倫）1070425