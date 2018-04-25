/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 凱特王妃麻疹疫苗孫安佐新光金
>rss

雅虎個資外洩案 美證管會罰Altaba逾10億

發稿時間：2018/04/25 11:45

最新更新：2018/04/25 12:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國證管會斷定，雅虎很快就發現資料外洩，卻一直祕而不宣，直到雅虎兩年多後被通訊巨擘威瑞森收購事情才曝光。（中央社檔案照片）美國證管會斷定，雅虎很快就發現資料外洩，卻一直祕而不宣，直到雅虎兩年多後被通訊巨擘威瑞森收購事情才曝光。（中央社檔案照片）

（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國證券管理委員會（SEC）今天宣布，將對Altaba祭出3500萬美元（約新台幣10億3700萬元）罰款，懲罰他們沒有知會有關當局雅虎用戶重大個資遭竊。

根據美國證管會，2014年因俄羅斯駭客入侵造成個資外洩，殃及數億個雅虎帳戶，遭盜個資包括用戶名稱、信箱地址、電話號碼、生日、加密密碼及安全性問題。

法新社報導，美國證管會斷定，雅虎很快就發現資料外洩，卻一直祕而不宣，直到雅虎兩年多後被通訊巨擘威瑞森（Verizon）收購事情才曝光。

美國證管會舊金山辦事處主管崔吉娜（Jina Choi，音譯）在聲明中說：「雅虎未能適當控制及掌握程序，以評估自身網路揭露義務，導致投資人對大量資料外洩一無所知。」

聲明說：「公開上市公司應有到位的控制及程序，以評估網路事件，並向投資人揭露重要資訊。」

雅虎已不再是獨立公司，原有的金融控股業務改名為Altaba，威瑞森則繼續營運雅虎品牌，包括電郵服務和多個新聞和娛樂網站。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070425

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP