雅虎個資外洩案 美證管會罰Altaba逾10億

美國證管會斷定，雅虎很快就發現資料外洩，卻一直祕而不宣，直到雅虎兩年多後被通訊巨擘威瑞森收購事情才曝光。（中央社檔案照片）

（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國證券管理委員會（SEC）今天宣布，將對Altaba祭出3500萬美元（約新台幣10億3700萬元）罰款，懲罰他們沒有知會有關當局雅虎用戶重大個資遭竊。



根據美國證管會，2014年因俄羅斯駭客入侵造成個資外洩，殃及數億個雅虎帳戶，遭盜個資包括用戶名稱、信箱地址、電話號碼、生日、加密密碼及安全性問題。



法新社報導，美國證管會斷定，雅虎很快就發現資料外洩，卻一直祕而不宣，直到雅虎兩年多後被通訊巨擘威瑞森（Verizon）收購事情才曝光。



美國證管會舊金山辦事處主管崔吉娜（Jina Choi，音譯）在聲明中說：「雅虎未能適當控制及掌握程序，以評估自身網路揭露義務，導致投資人對大量資料外洩一無所知。」



聲明說：「公開上市公司應有到位的控制及程序，以評估網路事件，並向投資人揭露重要資訊。」



雅虎已不再是獨立公司，原有的金融控股業務改名為Altaba，威瑞森則繼續營運雅虎品牌，包括電郵服務和多個新聞和娛樂網站。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070425