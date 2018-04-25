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中興通訊遭美封殺 台廠恐受害波及台股

發稿時間：2018/04/25 13:17

最新更新：2018/04/25 13:30

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中國電信大廠中興通訊遭美封殺，投顧認為台灣代工廠商恐間接受害。（檔案照片／中新社提供）中國電信大廠中興通訊遭美封殺，投顧認為台灣代工廠商恐間接受害。（檔案照片／中新社提供）

（中央社記者江明晏台北25日電）美中貿易戰烏雲籠罩、中興通訊遭美封殺，投顧認為，台灣代工廠商恐間接受害，只能等美中雙方談判最終結果出爐，預料最快6月才有新變局，期間台股格局預估盤整偏弱。

美國商務部日前宣布，禁止美國廠商向中國電信大廠中興通訊供應晶片、天線等零組件7年。這項禁令不僅重創中興，數家美國供應商也恐流失大筆營收，近期股價一蹶不振。

元富投顧總經理劉坤錫今天接受中央社記者訪問表示，中興事件也讓美國相關供應廠商沒有辦法把零組件賣給中興，間接也會影響到台灣代工廠商。

觀察台股，他指出，目前看起來，只能等待美中雙方貿易談判與細節以及最終答案出爐，預料最快要到6月才會有新的變局出來，而這段時間，台股與美股均會漲跌波動，台股雖偶有跌深反彈，但整體還是處在盤整偏弱格局。

此外，日盛投顧表示，由於台股年線附近尚得反覆測試，預估10500點整數關卡將為短線主要支撐，極短線指數約在10500至10800點間，因量能放大，表示買盤偏向低接，而不願拉抬。

國泰證券期貨研究部認為，中國實現半導體製造、積極發展5G策略上牢牢被美國掐住，逼得中興不得不低頭，但表面上美國占上風，實際上反映在美股卻是大失血，S&P500市值從年初至今約大減2兆美元。

國泰證期表示，美中貿易戰應該不會真正開打，但會反映在企業營收與獲利，尤其是高科技產業，對美股相當不利，台股恐成為美中貿易戰犧牲者，美國用高科技產品禁售牽制中國，但美國科技產品從晶圓製造到成品多是台灣代工，平均美系代工占比達50至70%，美中貿易戰受傷最大的可能是台灣。（編輯：林淑媛）1070425

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