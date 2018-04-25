金融研究發展基金產值低 最慢明年底熄燈

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）金管會旗下的金融研究發展基金因人員產值偏低，長期遭外界詬病，金管會主委顧立雄同意在最慢明年底結束為前提下，兩個月內向立法院提交裁撤期程及計畫書。



立法院財政委員會今天審查金管會主管財團法人金融消費評議中心等單位107年度預算。



民進黨籍立委王榮璋指出，金融研究發展基金目前編制3名專職人員及兼職人員8人，但監理文件翻譯及專題研究數偏低，每人每年未能完成一篇較具規模與專業的國際監理文件翻譯及專題研究，提案全數凍結研究發展業務。



對於研究發展業務計畫預算遭全數凍結，顧立雄強調，金融研究發展基金旗下同仁為銀行局智庫之一，研究包含純網銀等議題，但同仁不具公務人員資格，無法調任其他單位。金管會尊重立法院決議，但無法接受沒有給予緩衝期，使得同仁馬上明天就沒薪水可領。



由於金管會與立委們就是否全數凍結研究發展業務計畫雙方意見僵持不下，經財委會主席曾銘宗裁示下，會中一度休會5分鐘。



最終顧立雄同意金融研究發展基金在最慢明年底結束的前提下，立法院財委會通過，要求金管會兩個月內提出金融研究發展基金裁撤期程及計畫書。



金融研究發展基金根據立法院92年決議由愛國獎券中獎未兌獎的獎金所成立，金管會依立法院決議，於94年1月1日成立金融研究發展基金，以研究銀行有關各項制度與業務為主。



金管會表示，金融研究發展基金共有5名專職人員，其中，3名為研究人員，2名為行政人員，若基金結束，這5名人員也就沒有職缺了。（編輯：黃國倫）1070425