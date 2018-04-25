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被關押後首次露面 孫安佐上銬出庭說：只想看動漫

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房貸與土建融穩成長 房市軟著陸趨勢不變

發稿時間：2018/04/25 18:20

最新更新：2018/04/25 18:20

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（中央社記者邱柏勝台北25日電）央行公布3月房貸餘額新台幣6兆6997億元，月增221億元，年增4.71%；建築貸款餘額1兆7335億元，年增4.48%。房貸與建築貸款年增率穩定成長，央行解讀，房市軟著陸趨勢不變。

3月房貸餘額新台幣6兆6997億元，再創歷史新高；房貸餘額年增4.71%，較前月的4.66%略增。央行主管解釋，3月房貸餘額較2月成長221億元，主要是2月適逢農曆春節，工作天數較少，新承做房貸案件也隨之減少，屬基期因素。但若扣除2月農曆春節因素，房貸餘額自去年11月起每月增幅約2、300億元，凸顯房市的剛性需求買盤穩定，「軟著陸」趨勢未變。

至於代表房市上游的建築貸款，3月餘額1兆7335億元，月增66億元，年增率4.48%，較上月的4.55%減少，但差距不大。央行主管表示，3月建商推案量較2月增加，且有「讓利」促銷，提振房市買氣，也是房市交投趨於穩定的因素之一。

此外，根據央行統計，八大公股行庫所承作的「青年安心成家方案」，3月底貸款餘額為6408億元，月增13億元；占全體房貸餘額比重為9.56%，顯見房市剛性需求仍在，自住客、首購族為撐盤力量。（編輯：鄭雪文）1070425

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