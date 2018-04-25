美中摩擦升溫 華府封殺中興後劍指華為

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美中貿易摩擦加劇之際，美方連連出招，繼上週宣布封殺中興通訊後，華爾街日報今天報導，美國司法部正在調查中國另一家電信大廠華為是否違反美國制裁伊朗的規定。



報導引述未具名知情人士指出，美國商務部與財政部外國資產管制辦公室（OFAC）就制裁相關問題向華為發出行政傳票後，美國司法部對華為展開刑事調查。



據報導，美國司法部發動刑事調查，意味華為可能涉及的不當行為更嚴重，美國商務部與財政部可向華為祭出行政裁罰和監管處分。若調查單位認定華為蓄意違反美國出口法律，華為可能面臨額外刑事處分、強制接受企業監督，涉及不法情事的人士也恐遭起訴。



華為是2017年全球電信設備龍頭，也是全球第3大智慧型手機製造商。但由於華府對華為存有戒心，華為過去幾年在美國拓展版圖並不順利，這次遭刑事調查，無疑雪上加霜，甚至可能衝擊在歐洲等地的事業。



中興通訊因違反制裁規定，2017年同意支付美國司法部、商務部和財政部祭出的8億9200萬美元罰款。中興當時認罪，坦承向伊朗輸送美國電信設備，違反美方管制敏感貨品出口的法律。



美國商務部16日以違反和解協議為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。這項禁令使仰賴美國供應商生產電信設備和智慧型手機的中興深受打擊，如今華府劍指規模更大、知名度更高的華為，恐使美中貿易關係更加緊張。



美國總統川普政府近期曾點名華為，在發展新一代行動通訊技術上，對美國的領導地位構成威脅。



早在2012年，美國國會調查報告便指出，華為與中興可能成為北京發動監視或破壞行動的工具。自2017年底以來，華府進一步採取措施，限制這兩家公司在美國發展。



報導指出，華府將北京視為爭奪數位世界主導權的對手，華為與中興則否認對美國構成威脅。華為發言人表示，華為是員工擁有的企業，未曾有政府要求華為監視或破壞另一個國家。（編輯：劉學源）1070425