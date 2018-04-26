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聯電外資看淡 目標價最低10元

發稿時間：2018/04/26 10:48

最新更新：2018/04/26 10:48

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（中央社記者吳家豪台北26日電）聯電市占面臨競爭威脅，恐影響獲利表現，外資圈普遍看淡，美系、歐系、日系外資維持減碼或賣出評等，目標價最低新台幣10元；亞系外資維持買進評等與目標價17.6元。

聯電今年第1季每股盈餘0.28元，優於市場預期的0.1元，但在12吋晶圓代工市場面臨競爭威脅，恐影響未來獲利表現，今天股價在平盤15.5元上下震盪。

美系外資維持聯電「減碼」評等及目標價10元，雖然聯電營收與獲利展望符合預期，28奈米專案也按照進度執行，但美系外資仍擔憂28奈米競爭加劇，不確定需求將來自40奈米產品升級或新客戶。

歐系外資重申「賣出」評等與目標價11.6元，預期12吋晶圓代工包括65奈米、40奈米、28奈米價格競爭將更激烈，原因包括中國大陸晶圓代工大廠中芯殺價，以及台積電28奈米因設備折舊近尾聲而持續降價，未來聯電在12吋晶圓代工市場恐需殺價競爭，今明年獲利有下修風險。

日系外資維持「減碼」評等和目標價13元，認為28奈米仍是聯電能否改善獲利的關鍵，但因聯電處於製程轉換的早期階段，28奈米布局充滿不確定性，且22奈米還在開發中，需等到2019年上半年才能進入設計定案轉交投產。

看多聯電的亞系外資重申「買進」評等與目標價17.6元，認為聯電已改變商業模式，包括放緩技術升級腳步、聚焦更多特殊應用、明顯調降今年資本支出，因此自由現金流充足，去年現金股利發放率高達88%，不排除未來上看100%。（編輯：蘇志宗）1070426

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