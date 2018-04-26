/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

Apple Pay再增4銀行 首波銀行綁定簽帳卡應戰

發稿時間：2018/04/26 12:04

最新更新：2018/04/26 12:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北26日電）蘋果(Apple)今天公告，在台灣的Apple Pay再增加4家銀行，讓有Apple Pay的銀行增至13家，原已提供Apple Pay綁定信用卡的銀行，更將適用範圍擴至簽帳卡。

根據蘋果官網，包括第一銀行、華南銀行、凱基銀行及匯豐銀行，今天起加入Apple Pay的行列；其中，凱基銀推出至7月底止，首次綁定信用卡至Apple Pay，不限通路每月最高享新台幣50元刷卡金回饋，連續12個月每戶最高可回饋600元刷卡金，若是財富管理會員，則每月享65元刷卡金，連續12個月每戶最高回饋達780元。

一銀則是表示，10月底每筆透過Apple Pay進行消費享10%刷卡金回饋，每戶每月回饋上限50元，活動期間每戶回饋上限300元，若搭乘台灣高鐵使用Apple Pay綁定綠活卡付款，享最高15%刷卡金回饋，綁定星璨卡至指定通路消費可享最高12%刷卡金回饋。

至於已經加入Apple Pay的銀行業者，則是以將簽帳卡也拉進Apple Pay應戰；台新銀行宣布，至7月底止以VISA金融卡使用Apple Pay進行任消費1筆，每1卡就回饋50元，每人最高可拿100元，限量3萬卡，6月19日前在全家便利商店透過Apple Pay支付時一次購買2杯大杯拿鐵，即享第2杯半價，以及7月5日前，在全聯福利中心支付生鮮單筆消費滿300元贈100點福利點，每週四生鮮單筆消費滿500元再加贈50點福利點。

國泰世華銀行客戶若以簽帳卡使用Apple Pay，即日起至6月底前完成消費並至官網登錄，可享100元刷卡金回饋，同時可享有星巴克同品項飲品第2杯半價；週二在屈臣氏消費滿888元現折150元，國賓影城享電影票價6折起的優惠。

此外，即日起至6月底止，玉山銀行客戶使用金融卡至貼有VISA或Mastercard標誌的特約商店或網路消費，皆享現金回饋0.3%，新申辦戶在發卡45天內，不限金額任刷3筆再享85度C午茶組100元兌換券1張；台北富邦銀行客戶則是在6月底前加入國際行動支付行列，每筆消費不限金額皆可享有Garmin vivoactive3手錶抽獎資格。（編輯：黃國倫）1070426

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP