Apple Pay再增4銀行 首波銀行綁定簽帳卡應戰

（中央社記者田裕斌台北26日電）蘋果(Apple)今天公告，在台灣的Apple Pay再增加4家銀行，讓有Apple Pay的銀行增至13家，原已提供Apple Pay綁定信用卡的銀行，更將適用範圍擴至簽帳卡。



根據蘋果官網，包括第一銀行、華南銀行、凱基銀行及匯豐銀行，今天起加入Apple Pay的行列；其中，凱基銀推出至7月底止，首次綁定信用卡至Apple Pay，不限通路每月最高享新台幣50元刷卡金回饋，連續12個月每戶最高可回饋600元刷卡金，若是財富管理會員，則每月享65元刷卡金，連續12個月每戶最高回饋達780元。



一銀則是表示，10月底每筆透過Apple Pay進行消費享10%刷卡金回饋，每戶每月回饋上限50元，活動期間每戶回饋上限300元，若搭乘台灣高鐵使用Apple Pay綁定綠活卡付款，享最高15%刷卡金回饋，綁定星璨卡至指定通路消費可享最高12%刷卡金回饋。



至於已經加入Apple Pay的銀行業者，則是以將簽帳卡也拉進Apple Pay應戰；台新銀行宣布，至7月底止以VISA金融卡使用Apple Pay進行任消費1筆，每1卡就回饋50元，每人最高可拿100元，限量3萬卡，6月19日前在全家便利商店透過Apple Pay支付時一次購買2杯大杯拿鐵，即享第2杯半價，以及7月5日前，在全聯福利中心支付生鮮單筆消費滿300元贈100點福利點，每週四生鮮單筆消費滿500元再加贈50點福利點。



國泰世華銀行客戶若以簽帳卡使用Apple Pay，即日起至6月底前完成消費並至官網登錄，可享100元刷卡金回饋，同時可享有星巴克同品項飲品第2杯半價；週二在屈臣氏消費滿888元現折150元，國賓影城享電影票價6折起的優惠。



此外，即日起至6月底止，玉山銀行客戶使用金融卡至貼有VISA或Mastercard標誌的特約商店或網路消費，皆享現金回饋0.3%，新申辦戶在發卡45天內，不限金額任刷3筆再享85度C午茶組100元兌換券1張；台北富邦銀行客戶則是在6月底前加入國際行動支付行列，每筆消費不限金額皆可享有Garmin vivoactive3手錶抽獎資格。（編輯：黃國倫）1070426