特種基金立專法管理 主計總處：恐欠缺彈性

（中央社記者陳政偉台北26日電）針對中央政府機關的特種基金，立委提案訂立中央政府特種基金管理條例草案，以法律層級來規範，減少弊端。主計總處表示，訂定專法管理，可能造成行政程序僵化或執行欠缺彈性。



立法院財政委員會今天針對「中央政府特種基金的設立、保管、運用、考核、合併及裁撤情形檢討」進行討論，民進黨籍立委蘇巧慧等22位立委則擬具「中央政府特種基金管理條例草案」，提出報告。



主計總處主計長朱澤民表示，107年度編列附屬單位預算的中央政府特種基金，計有119單位，包括營業基金的國營事業15單位，與非營業基金的作業基金78單位、債務基金1單位、特別收入基金24單位、資本計畫基金1單位。



提案的蘇巧慧表示，據民國106年中央政府總預算核計，特種基金預算規模新台幣4兆1000億元，相當於普通基金規模的兩倍。其中營業基金預算規模達2兆5000億元，非營業基金預算規模達1兆5000億元。



蘇巧慧認為，規模超過新台幣4兆的特種基金，預算龐大又繁複，目前除預算法第6章外，卻只有「中央政府特種基金管理準則」這個命令來規範，顯然不足。



她說，除部分特種基金沒有法源依據，只訂有基金收支保管與運用辦法，而部分基金也沒有退場機制。



蘇巧慧舉例，像是故宮文物藝術發展基金，104年底累積賸餘分別為5億7278萬元，分配用於提存公積1億元、撥充基金5000萬、解繳國庫7500萬元，以致未分配賸餘達3億4778億元，未分配賸餘不但超過分配賸餘，且分配賸餘中解繳國庫金額還比提存公積短少，令人不解。



朱澤民回應，目前對於各特種基金，已經有很多相關法規予以規範，且管理涉及各基金設立程序、預算編制及預算執行等，可依預算法、國營事業管理法、預算編製辦法、預算執行要點、會計法及決算法等相關規定辦理，實務運作並沒有阻礙。



朱澤民說，成立特種基金原來就是因普通基金中受到法律規定繁複，才希望能有彈性空間來管理。如果訂定專法關管理，將造成行政程序僵化及執行缺乏彈性，如果以後因應政策或業務需要調整，像是要裁併基金，還需修法才能執行，可能耗費時日、緩不濟急。



朱澤民表示，中央政府特種基金管理準則，是為在處理特種基金預算上執行所編製規則，對於各特種基金的管理考核，還是要回歸到各特種基金的相關規範。



他說，站在主計總處立場，特種基金若要符合長久經營的期望，對於通案管理還是應該要從長計議、好好規劃。（編輯：蘇志宗）1070426