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退撫基金赤字 至3月底虧21億

發稿時間：2018/04/26 13:48

最新更新：2018/04/26 13:48

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（中央社記者謝佳珍台北26日電）銓敘部今天在考試院會報告公務人員退休撫卹基金財務狀況，107年度截至3月底止，已實現收益數46億7000萬元，但若加計未實現損益後的損失數為21億9000萬元，期間收益率負0.4%。

銓敘部報告指出，退撫基金自民國84年7月運作，截至今年3月底，參加基金人數63萬9793人，歷年來基金繳費收入累計為新台幣1兆517億4000萬元，退撫總支出累計為7020億9000萬元，支出占繳費收入66.8%。

若含基金運用收益2252億1000萬元，則基金總收入1兆2769億5000萬元，支出占基金總收入比率降為55%。

基金運用績效方面，今年度截至3月底，已實現收益數為46億7000萬元，期間收益率為0.8%；已實現收益數加計未實現損益後的整體損失數為21億9000萬元，期間收益率為負0.4%。

這並非退撫基金首度出現虧損，根據銓敘部報告，民國97年退撫基金整體收益率為負22.33%，為歷史新高，100年為負5.98%、104年為負1.94%。

不願具名的銓敘部官員告訴中央社記者，去年退撫基金整體收益率為7.15%，是103年以來最高，但今年截至3月底，受到國內外經濟情勢等因素影響，導致已實現收益數加計未實現損益出現虧損。

公教人員保險準備金運用績效方面，今年度截至3月底，已實現收益數24億1000萬元，期間收益率0.9%；已實現收益數加計未實現損益後的淨收益數為8億6000萬元，期間收益率為0.3%。

此外，銓敘部也比較退撫基金與各政府基金投資績效；今年截至2月底止，除公保基金期間收益率為1.27%外，新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金、國保基金、退撫基金的期間收益率均為負。（編輯：林沂鋒）1070426

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