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友達首季重登專利王 高通奪外商之冠

發稿時間：2018/04/26 16:54

最新更新：2018/04/26 16:54

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（中央社記者廖禹揚台北26日電）經濟部智慧財產局今天公布今年第1季專利商標申請統計，友達光電睽違2年重回本國法人發明專利申請冠軍寶座，外國法人則是高通公司以近3倍件數打敗應材公司奪冠。

智慧局今天發布新聞稿，公布今年第1季專利商標申請相關統計，3種專利申請中，發明專利與設計專利分別年增2%及5%，僅新型專利衰退7%。智慧局官員說明，主要是因為發明專利較新型專利能提供較完善主張權利的保障，因此廠商逐漸從申請程序較簡便的新型專利轉向申請發明專利。

發明專利部分，本國人連續6季成長，企業中以友達光電申請133件最多，年增129%，擊敗聯發科及台積電成為今年首季專利申請王。值得注意的是，光陽工業首次擠入前10名，申請件數較去年增加逾8倍，是本國法人發明專利申請前10大中成長率最高者。

高通公司則是第1季高居外國法人發明專利申請第一名，共申請335件，年增133%，是第二名台灣應用材料股份有限公司116件的近3倍。

此外，智慧局指出，外國法人發明專利申請前10大公司中，有6家為日籍公司；而在商標註冊申請部分，外國申請前5大國家或地區，也是以日本1177件最高，顯見日本企業在台灣專利布局積極。

外國人申請商標註冊前5大國家或地區依序為日本、中國大陸（1155件）、美國（1045件）、南韓（367件）及香港（320件），除香港外都有兩位數成長。（編輯：張良知）1070426

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