台股拉尾盤漲64點 美中貿易戰影響漲勢

（中央社記者潘智義台北27日電）美股道瓊工業指數大漲238.51點，台股今天開高後震盪，尾盤急拉，讓原本已貼近平盤的指數向上，擴大收盤漲幅。法人認為，美制裁陸廠，台灣供應鏈恐受波及，影響大盤表現。



加權指數終場收在10553.43點，上漲64.85點，漲幅0.62%，成交值新台幣1142.66億元。8大類股當中僅食品類股下跌。



晶圓代工龍頭台積電收在223.5元，上漲0.68%。股王大立光由紅翻黑，收在3265元，下跌0.91%。系統組裝服務大廠鴻海收在81.5元，上漲1.12%。



被動元件大廠國巨今天暫停交易，傳與併購案有關。被動元件族群當中，大毅收在56.2元漲停價，華新科也收在漲停價188元。



國際地緣政治風險受到投資人關心，除美中貿易戰對上市櫃公司的影響，兩韓關係也是焦點。兩韓峰會今登場，北韓領導人金正恩跨越北緯38度軍事分界線，南韓總統文在寅親自迎接，兩人熱情握手。



元大投顧分析師薛舜日表示，美股結束連5天回檔後，出現強勁反彈，道瓊工業指數大漲238.51點，道瓊、那斯達克、標準普爾500指數都重新站到月線之上，但反映到亞股上則漲跌互異。



薛舜日說，受到兩韓和平對話，市場對和平紅利的期待，韓股漲勢最強。因美元走強，日圓轉弱有利日本出口，日股漲勢次之，但美中掀起貿易戰，受美國制裁中興通訊、調查華為的消息影響，除讓陸股走弱，台股中電子族群也因供應鏈身分恐受波及，使台股反彈力道收斂。



他表示，被動元件、矽晶圓報價上漲，帶動相關股票走強；原物料報價上漲，也帶動塑化、鋼鐵、水泥類股走揚。



他指出，外資4月以來賣股匯出，已幾乎吃光第一季匯入的金額，外資動向成為市場焦點。此外，即將進入5月，5月上旬上市櫃公司公布4月營收，以及5月中以前陸續公布第一季財報，都是投資人參考依據。（編輯：張均懋）1070427