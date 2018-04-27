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總統關心高教機 漢翔：有信心如期如質交機

發稿時間：2018/04/27 19:02

最新更新：2018/04/27 19:26

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總統蔡英文（右1）27日展開兩天一夜的5加2產業創新系列行程，下午前往高雄漢翔航空工業公司，參訪發動機製造等業務。中央社記者張皓安攝　107年4月27日總統蔡英文（右1）27日展開兩天一夜的5加2產業創新系列行程，下午前往高雄漢翔航空工業公司，參訪發動機製造等業務。中央社記者張皓安攝　107年4月27日

（中央社記者韋樞台北27日電）總統蔡英文今天走訪亞航、晟田、漢翔等企業，非常關心漢翔承製高教機能否如期如質交機，漢翔董事長廖榮鑫強調，高教機一切按進度進行，有信心如期如質交機。

執政將屆2週年，蔡總統今天啟動兩天一夜的5加2產業創新系列行程，參訪亞洲航空公司、晟田工業公司、漢翔航空工業公司等。

根據總統府提供資料，政府推動5加2產業創新，國防航太產業是其中重要一環。藉由國機國造等政策，創造內需市場，帶動航空產業供應鏈。

廖榮鑫告訴中央社記者，蔡總統在參訪漢翔岡山廠期間非常關心高教機能否如期如質交機。廖榮鑫表示，新式高教機的研製是「國防自主、國機國造」決心與意志的具體展現，高教機更是漢翔三大業務之一，目前均依期程進行。

他指出，高教機案第一階段委外已於去年12月6日與48家國內廠商共同簽約，第二階段也於今年4月24日與另23家簽約，後續組裝、出廠、地面測試、飛試等也將依期程規劃執行2019年9月原型機出廠，2020年首飛，漢翔有信心如期如質交機。

廖榮鑫說，除了高教機承製之外，漢翔在製造民航機及發動機零組件業務穩定增長，供應鏈多達百餘家；另外最新推出的民航機內裝座椅亦符合16G(重力)規範；漢翔努力於今年6月爭取獲得美國聯邦航空管理局( FAA)認證，之後再爭取歐洲航空安全局(EASA)認證，得以在國際間銷售。

總統蔡英文（圖）27日啟動兩天一夜的5加2產業創新系列行程，下午到高雄漢翔航空工業公司參訪，了解發動機製造等業務。中央社記者張皓安攝　107年4月27日總統蔡英文（圖）27日啟動兩天一夜的5加2產業創新系列行程，下午到高雄漢翔航空工業公司參訪，了解發動機製造等業務。中央社記者張皓安攝　107年4月27日

漢翔公司因應航空發動機大廠客戶日漸增加零組件訂單需求，從2000年建立生產奇異公司（GE）產品為主的岡山機匣一廠，2005年再建立專屬勞斯萊斯公司（RR）的機匣二廠。

岡山機匣三廠於2016年4月14日啟用；機匣三廠的生產設備約80%使用國產機械設備，包括五軸加工機，都已通過客戶勞斯萊斯的驗證。機匣三廠規劃生產達2公尺直徑的機匣零組件，主要為發動機熱鍛超合金材料具高附加價值的機匣零組件，並生產Trent XWB高壓渦輪段與中壓渦輪段機匣。

漢翔於2009年達到GE第2萬具發動機機匣交運，及2014年達到第4萬具發動機機匣交運後，2016年11月初達到第5萬具發動機機匣交運新里程碑。（編輯：林孟汝）1070427

總統蔡英文（圖）27日下午參訪高雄漢翔航空工業公司，聽取漢翔公司業務簡報，她說，非常期待漢翔可以如期如質完成國家重要的使命。中央社記者張皓安攝　107年4月27日總統蔡英文（圖）27日下午參訪高雄漢翔航空工業公司，聽取漢翔公司業務簡報，她說，非常期待漢翔可以如期如質完成國家重要的使命。中央社記者張皓安攝　107年4月27日
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