趕不上亞運 印尼雙鐵交通夢暫難圓

（中央社記者周永捷雅加達29日專電）第18屆亞洲運動會8月將在印尼雅加達及巨港登場。至於原本預計要趕上亞運共襄盛舉的雅加達捷運及雅加達至萬隆高鐵，雙雙延期完工，來不及參與亞運盛會。



第18屆亞運將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行，預計有1萬多名選手在40個項目中競技。



原本外界期待印尼第一條捷運—雅加達捷運能趕上亞運啟用，協助疏解交通壅塞問題。不過，雅加達地鐵公司日前表示，雅加達捷運到2019年3月才可望運行。



雅加達捷運第1階段工程將興建從布魯斯（Lebak ulus）到印尼飯店（Hotel Indonesia）圓環、總長15.2公里的捷運路線。第2階段工程將興建從印尼飯店圓環到甘榜班丹（KampungBandan）總長8.1公里。雅加達捷運全線工程完成後，預計每日能運載96萬人次。



雅加達捷運公司總裁威廉（William Sabandar）日前表示，目前雅加達捷運的工程進度已完成88.56%。他說，雅加達捷運公司的目標是到2017年底完成進度90%，其於10%在2018年完成，2019年2月完成全部的雅加達捷運工程，2019年3月開始試運行。



印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）日前視察捷運建設時也表示，他不認為能夠趕得及在亞運盛會時完工。



記者日前隨印尼亞運籌備委員會勘察位於雅加達東區室內自行車賽車場時，賽車場旁正在施工的捷運工作人員則表示，要力拼讓捷運趕在8月亞運登場前完工 。不過，即使捷運能趕在8月完工，但仍需要經過一段時間的試行、檢測等程序，要想在亞運期間正式通車，機會相當渺茫。



另一方面，被視為中國「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，全長約150公里，最高設計時速300公里。



這項造價55億美元的建設案，由中國鐵路總公司主導合組的中國大陸企業，與印尼維卡公司（WIKA）為首的國營企業財團，2015年10月在雅加達簽署合資公司協議，由這家公司負責連接印尼首都雅加達與西爪哇省首府萬隆的高速鐵路建設和營運。



不過，簽約後兩年多，號稱中國在印尼打造的第一條高鐵幾乎沒有進展。



「你們在幹什麼？」去年7月，總統佐科威對交通部長等官員罕見動怒，因為他始終未見雅萬高鐵進度。



作完印尼第一條高速鐵路，雅萬高鐵原本預計於2015年11月動工，2018年底前完工，但徵地問題讓此目標無法如期達成。印尼政府已明確表示，雅萬高鐵即使明年也無法完工上路。



印尼國營企業部長莉妮（Rini Soemarno）日前表示，這條高鐵工程的徵地目標至今年2月只完成了54%。預計於2020年10月完工。



印尼貿易部長恩加爾蒂阿斯托（EnggartiastoLukita）提出雅萬高鐵另一問題。他說，先前中國開發銀行承諾負擔總建設成本75%，但資金始終未到位。



莉妮指出，中國國家開發銀行承諾的貸款今年將到位。從徵地到資金，雅萬高鐵工程進展不順，也使「一帶一路」在印尼的指標計畫會拖延多久，備受關注。（編輯：王同禹）1070429