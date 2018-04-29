消化現金 蘋果可能送股東3兆元大禮

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國稅改後，蘋果公司已表明將把龐大海外獲利匯回國消化掉。分析師預估，蘋果將在1日法說會宣布歷來最大擴大資本報酬行動，至少回報1000億美元（近新台幣3兆元）給股東。



iPhone製造商蘋果公司（Apple Inc.）2月表示，計畫將過去在國外累積的資本匯回國，並且將這筆當時計算達1630億美元（約新台幣4兆8166億元），且不含任何債務的大筆現金消化掉。



英國「金融時報」報導，華爾街分析師預測，蘋果將在未來幾年把這些海外獲利的一大部分回報股東。他們估計，蘋果從2012年到2020年發放的資本報酬，累計可能將高達4500億美元（約新台幣13兆3000億元）。



摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師在最近發給客戶的報告中預測，蘋果1日可能宣布將資本報酬大增1500億美元（約新台幣4兆4325億元），包含「未來3年內收購2100億美元庫藏股，發放520億美元股利」，還剩約300億美元可用來收購。



其他華爾街分析師雖沒那麼樂觀，但預估的數字仍創新高紀錄。花旗集團（Citigroup Inc.）預期蘋果將回報1000億美元給股東，加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets LLC）則估未來4至5年給800億至900億美元。



蘋果2012年重拾發股利和庫藏股行動以來，每年此時宣布資本報酬計畫增加300億至500億美元。以目前速度，至2019年3月底，蘋果發放的股利和回購的庫藏股累積將達3000億美元（約新台幣8兆8650億元）。



蘋果公司財務長梅斯特里（Luca Maestri）2月曾告訴投資人，蘋果目標「逐漸讓現金淨額大致上為零」，但他未說明計畫最晚何時達成。



Above Avalon的分析師賽巴特（Neil Cybart）表示，由於蘋果除了坐擁巨額現金，每年還會多出500餘億美元的自由現金流，因此要達到消化多餘現金目的，唯一方法便是大增資本報酬。



賽巴特說：「若蘋果維持目前庫藏股收購和現金股利發放速度，得花上10年才能消化掉3250億美元的多餘現金。因此若要在合理時間內達到最佳資本報酬策略，蘋果需要做出重大改變。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070429