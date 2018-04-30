德離岸風電開標 每度僅1.7元

（中央社記者林育立柏林29日專電）德國離岸風力發電第2次競標日前開標，平均得標價格每度僅約新台幣1.7元，甚至有開發商不再依賴政府的保證收購價，可見離岸風電在歐洲已成為具有競爭力的能源選項。



德國去年從原來的躉購費率制改為競標，以決定收購離岸風電的價格，結果第1次開標就出現0元的得標價。這是歐洲第1座完全無需補貼的離岸風場，預計2025年前完工。



德國今年共有裝置容量1.6GW（十億瓦）、位於北海和波羅的海的各3座風場開放競標，其中後者需在2021年與2022年前完工。根據德國聯邦網路局（Bundesnetzagentur）27日公布的開標結果，最高得標價每度9.83歐分，最低0元，平均得標價4.66歐分（約新台幣1.7元）。



離岸風電開發的龍頭廠商丹麥的沃旭，今年再度以0元標下德國北海的風場，也即沃旭有自信在市場上賣電就能回本，不再依賴保證收購價。



沃旭在聲明中表示，離岸風電成本下跌的主因是風機規模愈來愈大、與鄰近風場的設備共享、經營年限可從25年延長到30年，以及開發商無需負擔併網費用。



此外，愈來愈多歐洲企業透過長期的購電合約（Power Purchase Agreement），直接購買離岸風場發的電，以確保有足夠的綠電可用，也有助壓低離岸風電的成本。



德國的離岸風電業者在聯合聲明中指出，這2次競標的結果證明，離岸風電成本下降的速度比預期還快，建議政府將2030年的建置目標從原本的15GW提高到20GW。（編輯：紀錦玲）1070430