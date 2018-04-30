商店街去年大虧 詹宏志：驚心動魄的一年

（中央社記者吳家豪台北30日電）電商業者商店街去年虧損逾10億元，今天股東會上董事長詹宏志表示，2017年是驚心動魄的一年，雖然短期投資造成虧損，但未來這些投資將轉成正數，個人賣場的發展將不可限量。



商店街2017年合併營收達新台幣12.7億元，年減21.7%；合併稅後淨損11.08億元，較2016年增加10.97億元。商店街2017年個體營收達12.52億元，年減21.93%；個體稅後淨損10.62億元，較2016年增加10.81億元。



詹宏志在致股東報告書中表示，2017年是驚心動魄的一年，因為商店街決定正面回應市場的競爭，在2017年初推出免運費的方案，也因為免運方案的成功，商店街個人賣場以不到一年的時間，創造出單月600萬筆的訂單數，成為台灣最大的行動電商。



詹宏志強調，雖然這些短期的投資造成商店街的虧損，但未來這些投資將轉成正數，商店街因為個人賣場的成功，已脫胎換骨成為台灣大型的交易平台，大量的使用者利用手機在商店街平台上消費，未來商店街將更著重在手機端的開發，看好個人賣場的發展將不可限量。



他說，商店街在2017年商品數已突破2億件，成為台灣商品數第一大的電子商務平台，開店平台的店家數已超過7萬家；網路家庭集團內的支付連也在去年第4季串接商店街個人賣場，未來不論集團內外，支付連都將大舉擴張，繼續擴大金流服務的範圍。



展望2018年，詹宏志表示，商店街個人賣場已在2017年躍升為台灣行動電商第一名，不論交易量或商品數都快速成長，未來商店街將以個人賣場的成功經驗繼續向外擴張。（編輯：黃國倫）1070430