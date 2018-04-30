調查：勞工生活幸福指數 5年來次佳

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）五一勞動節將至，人力銀行最新調查顯示，6成勞工曾遭受職災，而發生職災後，有4成7勞工因此離職，另外，勞工自評生活幸福指數為56.3分，雖不及格，但為5年來次佳水準。



1111人力銀行最新公布「勞工職業災害現況調查」，調查發現，6成勞工曾經因為工作受傷或工作環境引起身體不適。



同時，調查也發現，有3成勞工因為職災留下不可回復的創傷，此外還有39.65%的人還在治療、復健、未來會痊癒。



探究發生職災當時的職業類型，則以機械模具或生產製造占比16.74%最多，發生職災時任職的產業，以傳產或製造業的31.28%比例最高。



進一步詢問民眾職災當時任職的企業，除了法定的職災保障還提供哪些協助？高達6成4的受訪者表示企業沒有任何協助，只有16.74%的人有團體保險理賠，另外，主動關心或探視僅14.54%，只有8.37%的受訪者表示公司有提供有薪假休養。



同時，調查顯示，職災發生後，有4成7勞工因此離職，其中，自願離職為32.16%、被逼離職有8.37%，因為無法勝任工作而離職的有6.61%。



另外，yes123求職網今天公布「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」，調查顯示，上班族衡量每天實際工作時間平均落在9.1小時，與去年的9小時相當。整體而言，有37.8%上班族覺得目前工時太長；覺得工時剛好的，占60.9%；僅1.3%覺得工時太短。



若要兼顧工作收入與生活品質，勞工們認為理想中的每天工時應為7.6小時，換算下來，大約為目前工時的83.5%。



然而，受薪階級想縮短工時恐不容易，有43.6%的受訪者透露，有曾被上司要求先打下班卡，再繼續加班的經驗，另有52.8%的受訪者曾有熬夜通宵加班的經驗。



另外，隨著智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利性，不少上班族下班後持續使用手機辦公。調查顯示，有60.3%的受訪者透露，目前手機狀態屬於24小時開機待命，更有高達86.6%的上班族曾在下班後或放假時，繼續透過手機處理公務。



而受薪階級衡量事業帶來的有形財富，以及親情、愛情與健康帶來的無形財富，自認目前的生活幸福指數，平均落在56.3分，雖然仍屬不及格，但略高於去年的55.7分，為5年以來次佳的水準。2014年為46.2分；2015年為47.7分；2016年為56.4分。



1111人力銀行「勞工職業災害現況調查」，針對18歲以上求職會員進行網路問卷調查，調查時間2018年4月12日到4月27日，隨機抽樣為1128份，信心水準95%，正負誤差值2.92個百分點。



至於「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」是由yes123求職網於2018年4月11日到4月23日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍、免役，年滿20歲以上，目前有工作的會員，有效問卷共1266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。（編輯：李信寬）1070430