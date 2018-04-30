/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 敬鵬 勞動節 戴資穎 管中閔

桃園大火5消防員殉職 消防局長請辭獲准

> rss

調查：勞工生活幸福指數 5年來次佳

發稿時間：2018/04/30 10:33

最新更新：2018/04/30 10:33

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）五一勞動節將至，人力銀行最新調查顯示，6成勞工曾遭受職災，而發生職災後，有4成7勞工因此離職，另外，勞工自評生活幸福指數為56.3分，雖不及格，但為5年來次佳水準。

1111人力銀行最新公布「勞工職業災害現況調查」，調查發現，6成勞工曾經因為工作受傷或工作環境引起身體不適。

同時，調查也發現，有3成勞工因為職災留下不可回復的創傷，此外還有39.65%的人還在治療、復健、未來會痊癒。

探究發生職災當時的職業類型，則以機械模具或生產製造占比16.74%最多，發生職災時任職的產業，以傳產或製造業的31.28%比例最高。

進一步詢問民眾職災當時任職的企業，除了法定的職災保障還提供哪些協助？高達6成4的受訪者表示企業沒有任何協助，只有16.74%的人有團體保險理賠，另外，主動關心或探視僅14.54%，只有8.37%的受訪者表示公司有提供有薪假休養。

同時，調查顯示，職災發生後，有4成7勞工因此離職，其中，自願離職為32.16%、被逼離職有8.37%，因為無法勝任工作而離職的有6.61%。

另外，yes123求職網今天公布「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」，調查顯示，上班族衡量每天實際工作時間平均落在9.1小時，與去年的9小時相當。整體而言，有37.8%上班族覺得目前工時太長；覺得工時剛好的，占60.9%；僅1.3%覺得工時太短。

若要兼顧工作收入與生活品質，勞工們認為理想中的每天工時應為7.6小時，換算下來，大約為目前工時的83.5%。

然而，受薪階級想縮短工時恐不容易，有43.6%的受訪者透露，有曾被上司要求先打下班卡，再繼續加班的經驗，另有52.8%的受訪者曾有熬夜通宵加班的經驗。

另外，隨著智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利性，不少上班族下班後持續使用手機辦公。調查顯示，有60.3%的受訪者透露，目前手機狀態屬於24小時開機待命，更有高達86.6%的上班族曾在下班後或放假時，繼續透過手機處理公務。

而受薪階級衡量事業帶來的有形財富，以及親情、愛情與健康帶來的無形財富，自認目前的生活幸福指數，平均落在56.3分，雖然仍屬不及格，但略高於去年的55.7分，為5年以來次佳的水準。2014年為46.2分；2015年為47.7分；2016年為56.4分。

1111人力銀行「勞工職業災害現況調查」，針對18歲以上求職會員進行網路問卷調查，調查時間2018年4月12日到4月27日，隨機抽樣為1128份，信心水準95%，正負誤差值2.92個百分點。

至於「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」是由yes123求職網於2018年4月11日到4月23日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍、免役，年滿20歲以上，目前有工作的會員，有效問卷共1266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。（編輯：李信寬）1070430

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP