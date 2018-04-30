台中銀馬來西亞分行 拚年底開業

（中央社記者田裕斌台北30日電）台中銀行今天召開法人說明會，副總經理陳振源表示，為了趕上海外布局的腳步，已獲准在馬來西亞設立納閩分行，力拚年底前完成開業。



台中銀去年稅後純益新台幣36.33億元、年增3.4%，每股稅後純益(EPS)1.1元，資產報酬率(ROA)0.57%、股東權益報酬率(ROE)8.57%，資本適足率(BIS)12.01%、第一類資本適足率10.98%，逾放比0.42%、備抵呆帳覆蓋率343.87%、放款覆蓋率1.46%。



台中銀自結今年第1季稅前盈餘9.28億元、年減13.83%、每股稅前盈餘0.28元，董事會也已通過今年每股擬配股利0.7元，包括現金股息0.45元、股票股利0.25元。



截至去年底，台中銀放款餘額4360億元、年增1.4%，除了維持中小企業放款為主的特色外，近年來也加強個人貸款的業務，讓去年淨利差(NIM)提高1個基本點(bp)至1.28個百分點，去年手續費收入也年增5.36%達29.86億元，信託手續費年增38.24%成長力道最強。



陳振源分析，台中銀申設海外據點有2大考量重點，包括當地業務成長的空間及法令遵循成本，其中，中國大陸現今環境已沒有過去這麼好，香港分行雖有意申請，但新設已有難度，越南雖然台商眾多，不過當地主管機關對釋放新執照態度保守，因此選擇馬來西亞作為落腳的地點，也獲得台灣及馬來西亞主管機關的同意。



陳振源指出，台中銀的過去財富管理只賣基金跟保險兩種商品，未來在重點耕耘下，包括指數股票型基金(ETF)、海外債等產品都陸續引進，開發高資產客戶的理財服務，內部也訂定高標準，從第1季的預算達成率看來也相對樂觀。（編輯：楊玫寧）1070430