公司治理評鑑結果 這14家公司擠進前5%

（中央社記者田裕斌台北30日電）第四屆公司治理評鑑結果出爐，在受評的861家上市公司中，前5%的名單有14名變動，國泰金控擠進前5%名單中。



根據證交所公布資訊，包括華新、神隆、中鋼、光寶科、南亞科、友達、晶電、華航、台灣高鐵、京城銀、國泰金、聯傑、台汽電及統一實都是今年新進榜前5%的上市公司，其中，華新、南亞科、晶電、華航、台灣高鐵、聯傑、台汽電、統一實更是首度擠進前5%。



此外，包括統一、東元、裕隆、中華、聯電、台達電、台積電、中華電、中壽、富邦金、玉山金、統一超、台灣大、創意、遠傳、信義這16家更是自有公司治理評鑑以來，連四年都維持在排名前5%的名單中。



證交所主管表示，要在公司治理評鑑拿高分，在獨立董事的設置、審計委員會設立、電子投票及編製企業社會責任報告書(CSR)等加分項目，資本額較高的上市公司確實較快做出反應，以第四屆為例，資本額超過新台幣100億元的公司占整理受評鑑公司約13.24%，但占排名前20%的比重高達44.77%。



證交所主管指出，雖然公司治理評鑑的指標有利於大企業，但中小企業近年來已有迎頭趕上的氣勢，舉例而言，今年排名在前5%的聯傑資本額僅8.47億元，也能拿下排名前5%的成績。



證交所表示，隨著公司治理評鑑的實施，上市公司在公司治理的各構面有顯著進步，去年股東會採用電子投票及逐案票決的公司分別成長53%、26%，董監事選舉採候選人提名制的增加38%，且全體上市公司都已設置獨立董事，在2月底前申報前一年財報的家數也從2014年的22家增至去年的81家。（編輯：郭萍英）1070430