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勞動市場調查 近7成勞工對工作滿意

發稿時間：2018/05/01 19:10

最新更新：2018/05/01 19:10

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（中央社記者陳政偉台北1日電）今天是五一勞動節，主計總處發布國情通報指出，106年就業者1135.2萬人中，受僱者為900.6萬人，占就業者比重79.3%；而據調查，勞工對整體工作感到滿意比率為69.2%

主計總處分析106年勞動市場概況指出，106年勞動力人口為1179.5萬人，較105年增0.6%，勞動力參與率58.83%，年增0.08個百分點。

主計總處觀察，106年就業人口為1135.2萬人，增0.8%、或增8.5萬人；其中，受僱者900.6萬人，增0.9%、或增8萬人，占就業者比重79.3%；失業人口44.3萬人，減3.5%、或減1.7萬人，失業率3.76%，下降0.16個百分點。

在薪資方面，據主計總處資料，106年工業及服務業受僱員工每人每月總薪資平均為4萬9989元，較105年增2.5%，但同期間消費者物價指數上漲0.62%，經物價調整後，實質總薪資為4萬7271元，增1.8%。

主計總處指出，若看工時，每人每月總工時平均為169.6小時，增0.1小時，其中正常工時161.6小時，增加0.6小時，加班工時8小時，年減0.5小時。

主計總處表示，若依勞動部「勞工生活及就業狀況調查」，106年勞工對整體工作感到滿意的比率為69.2%，較105年略增0.2個百分點。

其中，「同事間的相處與友誼」及「性別工作平等」的滿意比率分別為81.7%及81.4%最高，但較105年都略減，「人事考核升遷制度」及「工作負荷量」的滿意比率各為52%及54.1%，相對較低，但後者較105年已有回升。

如果跟105年相較，以「工作時數」的滿意比率增加1.9個百分點最多，「主管對員工的關切與照顧」增加1.3個百分點次之。（編輯：鄭雪文）1070501

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