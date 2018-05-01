OPPO印度推子品牌 智慧手機競爭更激烈

（中央社記者康世人新德里1日專電）中國手機品牌OPPO今天與亞馬遜在印度發表子品牌Realme，希望透過高性價比與線上銷售，與小米的紅米系列競爭。



OPPO與電子商務平台亞馬遜印度分公司（Amazon India）宣布合作，在印度推出本地製造的新智慧型手機子品牌Realme，首支產品Realme 1預計15日在亞馬遜印度獨家販售，主打印度年輕族群。



OPPO官方推特（Twitter）和亞馬遜印度網站首頁，今天共同推出廣告，顯示Realme 1的金屬邊框和背部菱形鑽石切割，同時引述Realme執行長賽斯（Madhav Seth）的談話，Realme以獨特精緻設計、領先規格、先進技術與良好品質，滿足印度線上消費者的需求。



印度時報（Times of India）報導，Realme 1外型與OPPO上週在中國發表的OPPO A3類似，可能是OPPO A3較便宜的版本。售價從5999盧比（約新台幣2669元）起跳，目標鎖定小米在印度透過最大電子商務平台Flipkart銷售，創下佳績的紅米5A。



印度是全球成長最快的智慧型手機市場，各國品牌視為兵家必爭之地。



小米與Flipkart合作銷售紅米系列，拓展線下銷售，成功取代三星，位居印度智慧手機市占率的首位，OPPO、Vivo等品牌銷售下滑。



在印度銷售成績不錯的華碩，同樣受到小米等性價比高的中國品牌衝擊，調整策略後，於4月下旬宣布與Flipkart結盟。



華碩搶先小米推出Zenfone Max Pro高電力手機，售價為1萬999盧比（約新台幣5000元），性價比極高。（編輯：廖漢原）1070501