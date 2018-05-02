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蘋果財報創三大同期新高 iPhone X受青睞

發稿時間：2018/05/02 08:00

最新更新：2018/05/02 08:27

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蘋果公布2018會計年度第2季財報，有5大焦點，其中消費者青睞iPhone X比其他機種明顯。（中央社檔案照片）蘋果公布2018會計年度第2季財報，有5大焦點，其中消費者青睞iPhone X比其他機種明顯。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）蘋果公布2018會計年度第2季財報，有5大焦點，其中截至今年3月底單季營收、獲利和每股純益創同期新高，消費者青睞iPhone X比其他機種明顯。

一、蘋果營收創同期新高 iPhone X受青睞

蘋果截至今年3月底的2018會計年度第2季營收達611.37億美元，較上一季882.93億美元減少31%，比上一年同期528.96億美元增加16%。蘋果已連續6個季度營收年成長。

蘋果指出，包括iPhone、服務項目以及穿戴裝置銷售佳，帶動今年到3月底單季業績創同期新高，其中消費者在當季每週選擇iPhone X比其他iPhone程度要高。

二、蘋果獲利和每股純益創同期新高

蘋果當季獲利達138.22億美元，較上一年同期110.29億美元成長25.3%，每股稀釋純益2.73美元，優於上一年同期2.1美元，成長30%，較市場預期佳，主要是營運和各事業表現佳。國外科技網站MacRumors報導，蘋果當季獲利和每股純益創同期新高。

展望截至今年6月底2018會計年度第3季財測，蘋果預估營收達515億美元到535億美元之間，毛利率在38%到38.5%之間。

三、iPhone當季營收年增14%

蘋果當季iPhone銷售量5221.7萬支，較上一季7731.6萬支減少32%，比上一年同期5076.3萬支增加3%，iPhone營收季減38%，年增14%。主要是iPhone X銷售在當季每週表現佳，且在中國大陸銷售占有領先地位。

四、iPhone X平均銷售價格大幅年增

國外科技網站MacRumors引述蘋果高階主管在電話會議談話報導，當季iPhone平均銷售價格（ASP）達到728美元，雖較上一季旺季796美元減少，不過較上一年同期655美元揚升，起跳價999美元的iPhone X銷售有很大助益。

此外，iPhone占當季蘋果整體營收比重達62.2%。

五、服務項目營收創新高 穿戴裝置成長明顯

從蘋果其他項目營收來看，單季營收達39.54億美元，較上一年同期增加38%，此外服務項目單季營收達91.9億美元，較上一年同期大增31%。蘋果在服務項目營收創歷年新高

蘋果其他項目營收包括Apple TV、Apple Watch、iPod touch、AirPods等。蘋果高階主管指出，穿戴裝置營收大幅成長50%，蘋果在其他項目的成長，90%貢獻來自穿戴裝置。

在區域市場部分，國際市場占蘋果整體業績比重約65%，其中中國市場占蘋果第3大市場，營收較上一年同期大增21%。（編輯：黃國倫）1070502

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